Lionel Richie, cantante y músico de 77 años: “El mundo necesita un abrazo ahora mismo”

Con 77 años, Lionel Richie continúa vinculado a los escenarios, la televisión y la música, pero en los últimos meses también atravesó momentos personales que lo llevaron a hablar con mayor franqueza sobre el miedo, la ansiedad, la salud y la necesidad de acompañar a los demás. En una entrevista en la que presentó sus memorias, el artista habló sobre su visión del mundo hoy.

Lionel Richie recordó el miedo y la ansiedad que sintió durante su infancia

En septiembre de 2025, durante una entrevista con Robin Roberts para Good Morning America, Lionel Richie habló sobre distintos episodios de su vida que decidió incluir en su libro de memorias titulado Truly.

Entre giras y discos exitosos, Lionel Richie perdió momentos importantes de su vida

El músico explicó que el texto le permitió revelar aspectos de su historia personal que hasta entonces nunca había contado públicamente. Entre esas experiencias describió una infancia marcada por la inseguridad.

Richie, nacido y criado en Tuskegee, Alabama, recordó que durante sus primeros años vivía con una sensación constante de temor y ansiedad. Según relató, le costaba desenvolverse en distintas actividades y sentía que no encajaba con facilidad.

Richie describió también las dificultades que encontraba cuando intentaba participar en actividades deportivas. “No sabía qué era el TDAH. ‘¿Puedes jugar al béisbol?’. ‘Eh’. ‘¿Fútbol americano?’. ‘No’. ‘¿Básquetbol?’. ‘No’. ‘¿Tenis?’. ‘Más o menos’“, relató.

“Ya sabes, todo era ‘más o menos’. Estaba muy ansioso por todo. Y al mismo tiempo, seguía tratando de fingir. De alguna manera encontré nuevas áreas de mi vida que no sabía que tenía dentro de mí”, agregó.

Truly, el libro de Lionel Richie Amazon

La música se convirtió en uno de esos espacios. Richie creció en un entorno en el que las canciones tenían presencia familiar, ya que su abuela había recibido formación clásica en piano.

Lionel Richie y el mensaje sobre empatía que incluyó al presentar Truly

En aquella entrevista de ABC, el cantante vinculó la necesidad de empatía con el momento que atravesaba la sociedad. “Necesitamos un abrazo”, sostuvo y agregó: “El mundo necesita un abrazo ahora mismo”.

El cantante reflexionó sobre el panorama actual y afirmó con contundencia que "el mundo necesita un abrazo ahora mismo" Instagram de @lionelrichie

Para Richie, esa sensibilidad forma parte del sentido que quiso darle a Truly. Las memorias no se presentan únicamente como un repaso de éxitos profesionales, sino también como un relato sobre las circunstancias que contribuyeron a construir su identidad, desde sus inseguridades de infancia hasta el descubrimiento de su lugar en la música.

Lionel Richie fue hospitalizado tras su concierto en St. Louis en agosto

A fines de agosto de 2026, tras una presentación en St. Louis, Missouri, Richie decidió ingresar a un hospital por precaución luego de encabezar el concierto de cierre de verano anual de The Muny.

El artista había actuado esa noche y, de acuerdo con los reportes recogidos por ABC News, algunos espectadores observaron que parecía tener dificultades hacia el final del espectáculo. Su última canción, “All Night Long”, fue interpretada mientras permanecía sentado.

La participación de Lionel Richie en American Idol

People señaló que, tras el espectáculo de St. Louis, Richie ingresó al hospital y posteriormente fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos.

ABC News confirmó el 2 de septiembre que Richie ya había regresado a su casa y se recuperaba. La hospitalización ocurrió poco más de dos meses después de que el cantante sufriera mareos durante un concierto en St. Paul, Minnesota, y posteriormente aplazara dos presentaciones por recomendación médica.

Aun así, su agenda profesional tiene nuevas presentaciones. Entre las fechas previstas figuran un concierto en San Francisco el 26 de septiembre, además de actuaciones programadas en Las Vegas durante octubre y noviembre como parte de sus espectáculos King of Hearts.