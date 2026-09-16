Christopher Walken, actor de Hollywood, 83 años: “Es bueno trabajar en lo que sea que te mantiene interesado”

Christopher Walken llegó a los 83 años con una trayectoria que atraviesa el cine, el teatro, la televisión y la música. En una entrevista publicada en 2004 explicó por qué no pensaba retirarse y habló de aquello que quería conservar mientras pudiera: trabajar y mantenerse interesado.

Christopher Walken y su decisión de mantenerse activo como actor

La declaración de Walken apareció en una entrevista publicada por The Sacramento Bee el 24 de octubre de 2004, firmada por Dixie Reid y titulada “Bend it like Walken: Actor has more to say about food and hair than acting”. El extracto fue difundido por Citas.

Nacido como Ronald Walken en Queens, Nueva York, comenzó en el espectáculo a los 3 años con clases de danza Apple TV+

Allí, el actor fue directo al hablar de su futuro profesional: “No me voy a retirar. Cuando eres actor, te ves obligado a retirarte cada pocos meses”.

Walken puso como referencia al actor británico John Gielgud, quien murió a los 96 años mientras todavía trabajaba. En ese contexto, explicó qué significaba para él mantenerse activo: “Es bueno trabajar en lo que sea que te mantiene interesado”.

Walker agregó en ese entonces que le “gustaría seguir adelante” y mantenerse activo profesionalmente como actor.

Los orígenes de Christopher Walken como actor desde niño

La biografía publicada por Biography señala que el actor nació como Ronald Walken el 31 de marzo de 1943 en Queens, Nueva York. Su vínculo con el espectáculo comenzó cuando tenía apenas tres años, inicialmente a través de la danza.

Durante su infancia tomó clases de baile, una actividad que, según explicó posteriormente, era habitual entre muchas familias trabajadoras. En una entrevista, recordó esa formación y explicó que los niños podían aprender diferentes disciplinas relacionadas con el espectáculo.

Walken se relacionó con el arte y la actuación desde su infancia

Su primer contacto con la televisión también llegó cuando todavía era muy joven. Walken y sus hermanos solían trasladarse desde Queens hasta Manhattan, donde se encontraban con los lugares en los que se grababan distintos programas.

En ocasiones conseguían trabajos pequeños para ganar algo de dinero. Entre esos primeros trabajos apareció una oportunidad junto al comediante Jerry Lewis, cuando a los 10 años Walken participó como extra en un sketch televisivo.

Christopher Walken y su formación artística: del teatro al cine

La formación de Walken continuó en la Professional Children’s School, una institución orientada a estudiantes vinculados con las artes escénicas.

Walken fue premiado por su papel en The Deer Hunter (1978), dirigida por Michael Cimino

Alrededor de los 18 años comenzó a trabajar profesionalmente en teatro. Sus primeros papeles estuvieron relacionados con musicales, en parte debido a los estudios de danza que había realizado durante su infancia.

La trayectoria teatral del actor se consolidó durante la década de los 60. En 1965 apareció en el coro de Baker Street y posteriormente recibió la posibilidad de presentarse para un papel dramático.

En 1966 interpretó al rey Felipe de Francia en la producción original de The Lion in Winter, el drama escrito por James Goldman. En aquella producción compartió escenario con Rosemary Harris y Robert Preston.

De acuerdo con Biography, a comienzos de la década de los 70, Walken empezó a trabajar en cine. Uno de sus primeros papeles llegó en The Anderson Tapes, estrenada en 1971 y protagonizada por Sean Connery y Dyan Cannon.

El papel que llevó a Christopher Walken al Oscar

El gran salto de Walken ocurrió con The Deer Hunter, estrenada en 1978 y dirigida por Michael Cimino. La película, protagonizada también por Robert De Niro y Meryl Streep, seguía las consecuencias de la guerra de Vietnam sobre un grupo de amigos de una pequeña localidad.

El personaje de Walken atravesaba una transformación dura, ya que al comienzo era un trabajador de una fábrica de acero con una personalidad relajada, pero las experiencias vividas durante su tiempo en un campo de prisioneros de guerra modificaban completamente su vida. Ese papel le valió el Oscar al Mejor Actor de Reparto.