Don Francisco vuelve a Univision 11 años después del final de Sábado Gigante y se estrena en octubre

Once años después del final de Sábado Gigante, Don Francisco regresa a Univision con un nuevo proyecto que lo llevará al mismo estudio donde grabó el histórico programa. Mario Kreutzberger estrenará Gigantes con Don Francisco el domingo 11 de octubre. Este ciclo destinado al público hispano combinará entrevistas, recuerdos, música y participación de la audiencia.

Cuándo se estrena Gigantes con Don Francisco

El nuevo ciclo se estrena el domingo 11 de octubre a las 19 hs (hora del Este de Estados Unidos) o 18 hs (hora del Centro) por Univision. Cada emisión estará disponible un día después en la plataforma de streaming ViX.

El conductor considera su vuelta un desafío tras más de una década de cambios en la televisión Instagram @donfranciscotv

Durante una visita de Despierta América al estudio, Don Francisco explicó que se trata de una serie limitada de ocho entregas. Cada emisión tendrá una hora de duración, incluidos los comerciales.

El regreso se produce 11 años después de la despedida de Sábado Gigante, cuyo último programa se emitió el 19 de septiembre de 2015 tras 53 años al aire. Después, Don Francisco encabezó ciclos más cortos, como Don Francisco te invita, emitido por Telemundo entre 2016 y 2018, y Don Francisco: Reflexiones 2021, en CNN en Español.

El formato de Don Francisco que combina recuerdos y actualidad

La nueva producción retomará componentes vinculados con la trayectoria televisiva de Don Francisco, aunque también incorporará figuras y contenidos del presente. El conductor definió el proyecto como “evocador” por la posibilidad de recuperar momentos asociados con su carrera.

Don Francisco explicó que el formato buscará recuperar recuerdos asociados con su trayectoria y combinarlos con figuras y contenidos actuales.“Nuestros invitados van a ser gigantes”, dijo Kreutzberger, quien anticipó la presencia de reconocidas personalidades.

La audiencia también ocupará un lugar dentro del formato. Don Francisco destacó que las personas presentes en el estudio no se limitarán a observar: “El público es gigante porque participa del programa”.

Quiénes serán los invitados de Gigantes con Don Francisco

Cada entrega estará construida alrededor de un protagonista diferente. Las conversaciones abordarán sus trayectorias, momentos relevantes y aspectos de sus historias personales, con imágenes y videos de archivo, además de reencuentros con familiares, amigos y colegas.

Entre los primeros invitados confirmados aparecen Lucero, Luis Fonsi y Memo Ochoa. Don Francisco adelantó que la serie reunirá figuras de áreas como la música y el deporte.

Al referirse a Lucero, recordó la extensa historia que compartieron y explicó qué buscará en ese encuentro: “Quiero conocer la otra historia que no he vivido”. Sobre Fonsi, señaló que mantiene una relación con el cantante desde hace muchos años.

La música en vivo será otro de los componentes del ciclo. La banda Los Trujillos acompañará las emisiones y tendrá en el piano al nieto de Valentín Trujillo, músico que trabajó junto a Don Francisco durante más de 50 años.

Nitzia Chama acompañará a Don Francisco en la conducción

Nitzia Chama será la coanimadora de la serie y tendrá un papel especialmente vinculado con la audiencia presente en el estudio. “Estoy con el público”, explicó Chama al describir su función. También anticipó que las emisiones incluirán juegos, premios en efectivo y la posibilidad de ganar un automóvil.

Don Francisco contó que conversó con ella antes de incorporarla al proyecto y señaló que la diferencia de edad entre ambos fue uno de los elementos que consideró. “Pensé que podía ser una buena compañía porque ella es de una generación mucho más joven”, indicó.

Chama calificó el momento como “muy conmovedor” y “muy emotivo”. La conductora, oriunda de Veracruz, vinculó además la oportunidad profesional con su historia familiar y recordó a su abuelo Álvaro, quien fue bracero.

“Gigantes con Don Francisco” se estrenará el 11 de octubre y tendrá ocho entregas Instagram @donfranciscotv

Por qué Don Francisco decidió volver a la TV

Kreutzberger definió este regreso como “un desafío” debido al tiempo transcurrido. También relató la reacción que tuvo su esposa cuando conoció su decisión: “¿Por qué te pones a trabajar otra vez, Mario?”, le preguntó.

El conductor explicó que mantiene una dedicación intensa hacia su profesión. “Estoy pensando en la noche cómo lo podría hacer mejor”, señaló sobre la preparación del ciclo, y aseguró que busca entregarse “al máximo” frente al público, como siempre lo hizo.

Don Francisco también reconoció las transformaciones ocurridas durante su ausencia. “En 11 años ha cambiado el mundo, ha cambiado la televisión”, afirmó. “Pero hay una cosa que no ha cambiado. ¿Qué dice el público?”, expresó.