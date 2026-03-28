Debutó como actor de la mano de Silvia Pinal, atravesó “la oscuridad” y hoy vuelve a Telemundo con un protagónico

La trayectoria profesional de Rafael Amaya es conocida en todo México y se vio rodeada de ascensos, caídas y emociones. Tras una pausa laboral, el intérprete, que dio sus primeros pasos en la actuación con la legendaria actriz Silvia Pinal, encabeza ahora las grabaciones de la décima temporada de El Señor de los Cielos en Telemundo.

El actor Rafael Amaya; fama, adicciones y regreso a la TV

Según Telemundo, el rodaje comenzó con un elenco estelar que incluye a figuras como Carmen Aub e Isabella Castillo. Si bien hay expectativas, para el actor sonorense este regreso no es solo laboral.

Telemundo anunció el regreso de El Señor de los Cielos con una décima temporada

Entre 2019 y 2021, desapareció de la vida pública para ingresar en la clínica de rehabilitación del boxeador Julio César Chávez, llamada Baja del Sol, tras admitir que el ego y la fama lo llevaron a perderse en el alcohol y las drogas.

En una entrevista con People en Español, reconoció que la notoriedad lo arrastró a un abismo personal.

“Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber”, dijo en 2020. “Soy un ser humano, no un robot. Soy mi pasado, soy lo que he hecho. Controlo mi presente, pero no mi pasado. Y así me voy manejando el día a día, bien seguro de mis convicciones, tomando mis decisiones con templanza, con seguridad y sabiduría”, agregó en la misma línea.

Rafael Amaya reflexionó acerca de sus adicciones y cómo logró salir Instagram @rafaelamayanunez

Julio César Chávez, dueño de la clínica donde el actor buscó refugio, reveló detalles sobre su ingreso: “Sí llegó un poco psicótico, todavía creyéndose El Señor de los Cielos".

Chávez recordó que, como muchos pacientes, el actor intentó minimizar su situación al principio, pero destacó que su evolución posterior fue positiva.

El desafío de un nuevo comienzo en la actuación

Aunque Telemundo mantiene los detalles de la trama bajo confidencialidad, la décima temporada promete una elevación de la intensidad con nuevos enemigos.

El actor Rafael Amaya vuelve a las pantallas

El actor, que ahora se declara “enamorado de su vida”, encara este proyecto de una forma distinta. “No fue un proceso sencillo, tuve que vencer el ego, la soberbia y reconocer que tenía un problema y que se necesitaba ayuda. La negación fue mi mayor obstáculo”, admitió.

En otra entrevista con Telemundo, dejó en claro que pondrá lo mejor para resguardar su salud y reflexionó acerca de sus vínculos. “Mi familia y la atención profesional me salvaron la vida. Como adicto uno no lo acepta, la familia tiene que observar, los amigos tienen que observar a sus seres queridos y si tienen ese problema que acudan a la ayuda profesional porque si no lo hacen, así de drástico como lo voy a decir, se les va a morir", cerró.