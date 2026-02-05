“Siento impotencia y coraje”: el descargo de Luis Fonsi contra las redadas del ICE en EE.UU.

Luis Fonsi, cantante puertorriqueño, se sumó a las celebridades que han condenado públicamente las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, una situación que calificó como preocupante, vergonzosa y horrible.

Luis Fonsi critica redadas del ICE en Estados Unidos

En una entrevista con el diario español ABC, el intérprete boricua expresó su rechazo a los operativos y redadas del ICE realizados en distintas ciudades del país.

Fonsi subrayó que, ante la gravedad de lo que ocurre, no se podía guardar silencio, e hizo un llamado a alzar la voz y utilizar todas las plataformas disponibles para promover un cambio y defender una visión más humana hacia las personas que migran con esperanzas y sueños.

A través de declaraciones difundidas por Europa Press, el cantante explicó que, como puertorriqueño y latino, se siente profundamente unido a la comunidad migrante y manifestó su indignación por el trato que reciben miles de personas.

“Siento impotencia, vergüenza y coraje porque soy latino y americano, aunque mucha gente aún no lo entienda”, afirmó.

Bad Bunny y Lady Gaga lanzan críticas contra el ICE

Las declaraciones de Luis Fonsi se producen después de que su compatriota Bad Bunny lanzara un mensaje contra el ICE durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, al recibir el galardón a Mejor álbum urbano.

Luis Fonsi y Bad Bunny han criticado al ICE por sus acciones contra migrantes (FB luisfonsimusic)

“Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”, expresó el artista, quien además pidió amor y resistencia y recalcó que los migrantes no son criminales, sino seres humanos.

Por su parte, Lady Gaga también manifestó su apoyo a los migrantes desde el extranjero, donde se encuentra de gira. Según Billboard, la cantante se refirió a las deportaciones masivas y a la situación que enfrentan familias y niños en Estados Unidos.

“Me duele el corazón al pensar en las personas que son perseguidas sin piedad por el ICE”, declaró, y añadió que es necesario recuperar la paz, la seguridad y la justicia.

Celebridades de Hollywood se pronuncian contra el ICE por violencia en Minnesota

Luis Fonsi, Bad Bunny y Lady Gaga no son los únicos artistas que se han pronunciado contra las acciones del ICE. Figuras como Eva Longoria, Gloria Estefan, Pedro Pascal y Chiquis Rivera también han compartido mensajes de solidaridad y apoyo a la comunidad hispana.

Luis Fonsi critica acciones del ICE en contra de los migrantes en Estados Unidos (FB luisfonsimusic)

Otras celebridades de Hollywood también expresaron su rechazo tras los hechos violentos ocurridos en Minnesota, donde murieron Alex Pretti y Renee Nicole Good.

La actriz Natalie Portman calificó de indignantes las acciones del presidente Donald Trump, de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y del ICE contra los migrantes indocumentados.

Asimismo, Billie Eilish declaró durante su discurso de aceptación del MK Jr. Beloved Community Award que es inconcebible “ver cómo secuestran a nuestros vecinos, agreden y asesinan a manifestantes pacíficos y nos arrebatan nuestros derechos civiles”.