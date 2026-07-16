Powerball llega a US$498 millones: cuánto ofrece en efectivo y qué retiene el IRS al ganador

Powerball es una de las loterías más populares de EE.UU. Actualmente tiene en juego 498 millones de dólares. Sin embargo, cuando haya un ganador, se llevará una cantidad mucho menor debido a las retenciones obligatorias del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Cuánto se llevaría el ganador de Powerball que obtenga el premio de US$498 millones

Si en el próximo sorteo de Powerball alguna persona acierta las cinco bolas negras y la Powerball roja, se hará acreedora a un premio de US$498 millones. El valor en efectivo, de acuerdo con la página web de la lotería, es de US$221 millones.

Si alguien se llevara el premio de US$498 millones del Powerball, obtendría unos US$221 millones en efectivo Jenny Kane - AP

Los interesados en jugar deben entender que el monto final a recibir depende de diversos factores. De acuerdo con Forbes, estas son algunas decisiones que afectan la cantidad:

Si el ganador opta por el pago en efectivo , las ganancias se reducirán automáticamente y quedarán en alrededor de US$168 millones después de que se aplique la retención federal obligatoria del 24% del IRS.

, las ganancias se reducirán automáticamente y quedarán en alrededor de después de que se aplique la También es probable que el ganador se enfrente a un impuesto marginal federal que puede alcanzar hasta el 37%. Este dependerá de sus ingresos, pero podría reducir el premio a unos US$139,2 millones.

que puede alcanzar hasta el 37%. Este dependerá de sus ingresos, pero podría Si el ganador opta por recibir el premio en 30 pagos anuales , es decir, alrededor de US$16,6 millones al año, en realidad recibiría cada vez unos US$10,45 millones tras la aplicación del impuesto federal de 37%.

, es decir, alrededor de US$16,6 millones al año, en realidad recibiría cada vez unos US$10,45 millones tras la aplicación del Según el lugar de residencia, también se tendría que considerar un pago de impuestos locales. El monto dependerá del estado. Por ejemplo, en Nueva York es de 10,9% mientras que en otros como Texas, Florida y California no existe retención estatal sobre los premios de lotería.

Cuándo se jugarán los US$498 millones de Powerball

Quienes deseen probar suerte y participar por la posibilidad de llevarse el premio estimado de US$498 millones deben saber que el próximo sorteo de Powerball se realizará este miércoles 15 de julio. Los resultados se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs, hora del este, desde los estudios de la lotería de Florida en Tallahassee.

Los boletos de Powerball tienen un costo de US$2 por jugada y el próximo sorteo es este miércoles 15 de julio Fotomontaje realizado con IA (Powerball)

De acuerdo con el portal web de la lotería, las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 entre 292.201.388. No obstante, las posibilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 entre 24,87 y lo mínimo a llevarse son US$4.

Las autoridades de la lotería recordaron que los boletos tienen un costo de US$2 por jugada y no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar. Los ganadores tienen entre 90 días y un año para reclamar sus premios, según la jurisdicción en la que compraron su boleto.

Los diez mayores premios que entregó Powerball en su historia

Aunque el premio de US$498 millones ya es el tercero más grande acumulado en 2026, está lejos de los más altos.

Estos son los montos más grandes que Powerball entregó en su historia