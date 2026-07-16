Powerball llega a US$498 millones: cuánto ofrece en efectivo y qué retiene el IRS al ganador
El monto final se verá afectado por factores como el lugar de residencia y si se recibe el premio en un solo pago
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Powerball es una de las loterías más populares de EE.UU. Actualmente tiene en juego 498 millones de dólares. Sin embargo, cuando haya un ganador, se llevará una cantidad mucho menor debido a las retenciones obligatorias del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
Cuánto se llevaría el ganador de Powerball que obtenga el premio de US$498 millones
Si en el próximo sorteo de Powerball alguna persona acierta las cinco bolas negras y la Powerball roja, se hará acreedora a un premio de US$498 millones. El valor en efectivo, de acuerdo con la página web de la lotería, es de US$221 millones.
Los interesados en jugar deben entender que el monto final a recibir depende de diversos factores. De acuerdo con Forbes, estas son algunas decisiones que afectan la cantidad:
- Si el ganador opta por el pago en efectivo, las ganancias se reducirán automáticamente y quedarán en alrededor de US$168 millones después de que se aplique la retención federal obligatoria del 24% del IRS.
- También es probable que el ganador se enfrente a un impuesto marginal federal que puede alcanzar hasta el 37%. Este dependerá de sus ingresos, pero podría reducir el premio a unos US$139,2 millones.
- Si el ganador opta por recibir el premio en 30 pagos anuales, es decir, alrededor de US$16,6 millones al año, en realidad recibiría cada vez unos US$10,45 millones tras la aplicación del impuesto federal de 37%.
- Según el lugar de residencia, también se tendría que considerar un pago de impuestos locales. El monto dependerá del estado. Por ejemplo, en Nueva York es de 10,9% mientras que en otros como Texas, Florida y California no existe retención estatal sobre los premios de lotería.
Cuándo se jugarán los US$498 millones de Powerball
Quienes deseen probar suerte y participar por la posibilidad de llevarse el premio estimado de US$498 millones deben saber que el próximo sorteo de Powerball se realizará este miércoles 15 de julio. Los resultados se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs, hora del este, desde los estudios de la lotería de Florida en Tallahassee.
De acuerdo con el portal web de la lotería, las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 entre 292.201.388. No obstante, las posibilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 entre 24,87 y lo mínimo a llevarse son US$4.
Las autoridades de la lotería recordaron que los boletos tienen un costo de US$2 por jugada y no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar. Los ganadores tienen entre 90 días y un año para reclamar sus premios, según la jurisdicción en la que compraron su boleto.
Los diez mayores premios que entregó Powerball en su historia
Aunque el premio de US$498 millones ya es el tercero más grande acumulado en 2026, está lejos de los más altos.
Estos son los montos más grandes que Powerball entregó en su historia
- US$2040 millones: ganados en California en el sorteo del 7 de noviembre de 2022.
- US$1817 millones: ganados en Arkansas el 24 de diciembre de 2025.
- US$1787 millones: ganados en Missouri y Texas el 6 de septiembre de 2025.
- US$1765 millones: ganados en California el 11 de octubre de 2023.
- US$1586 millones: ganados en California, Florida y Tennessee el 13 de enero de 2016.
- US$1326 millones: ganados en Oregón el 6 de abril de 2024.
- US$1080 millones: ganados en California el 19 de julio de 2012.
- US$842,4 millones: ganados en Michigan el 1° de enero de 2024.
- US$768,4 millones: ganados en Wisconsin el 27 de marzo de 2019.
- US$758,7 millones: ganados en Massachusetts el 23 de agosto de 2017.
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