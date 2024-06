El curioso regalo de Gigi Hadid a Taylor Swift con guiños a sus cosas favoritas: Travis Kelce y su gato

Escuchar

Taylor Swift no solo es una figura destacada en el mundo de la música por sus exitosas composiciones, sino también por sus amistades influyentes. Entre su círculo cercano se encuentra la modelo Gigi Hadid, quien recientemente decidió sorprenderla con un regalo muy especial: un anillo que hace referencia tanto a su gato como a su actual pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce.

Mientras Swift se encuentra en la etapa europea de The Eras Tour, acompañada por Kelce, campeón del Super Bowl con Kansas City Chiefs, Hadid optó por enviarle un regalo cargado de simbolismo y cariño. La diseñadora de joyas Cece Jewellery compartió en Instagram la noticia de haber creado esta pieza única a pedido de la modelo.

Gigi Hadid y Taylor Swift llevan una amistad de larga data, donde se la ha visto compartir momentos juntas a través de las redes sociales Foto Instagram @gigihadid

“Qué honor absoluto fue crear algo especial para Taylor Swift”, se lee en un post de la empresa Jewellery al mostrar imágenes exclusivas del diseño. El anillo presenta el rostro del famoso gato de la intérprete de Shake it Off, Benjamin Button, rodeado de un lujoso borde de perlas con corazones en llamas a cada lado. Además, incluye el número favorito de Swift, el 13, en un lado, y el número 87, el de la camiseta de Travis Kelce en su equipo, en el otro, lo que simboliza la importancia de ambos en su vida.

La banda está adornada con diamantes en forma de media luna y tiene grabado el mensaje “TTPD” en su interior, lo que añade un toque personal y exclusivo. Esa es la abreviación de “The Tortured Poets Department”, el nuevo álbum de la cantautora.

El anillo, diseñado para mantener cerca sus cosas favoritas, no solo destaca por su significado emocional, sino también por su belleza y detalle. “Ha sido increíble verla brillar en el escenario de Londres, y estamos ansiosos por verla usar esta pieza pronto”, concluyó la diseñadora en su publicación. Hadid también expresó su satisfacción al comentar: “Es perfecto, gracias”.

Gigi Hadid sorprende a Taylor Swift con un anillo de oro que contiene el rostro de su gato Foto Instagram @cecejewelleryofficial

La amistad entre la reconocida modelo y empresaria y Taylor Swift es muy popular. Ambas han demostrado en múltiples ocasiones el apoyo y cariño que se tienen, ya sea a través de apariciones públicas, menciones en redes sociales o, como en este caso, mediante regalos significativos.

¿Cuánto cuesta el nuevo anillo de Taylor Swift?

Las piezas de joyería diseñadas por Cece Jewellery, famosa diseñadora británica, son conocidas por su exclusividad y precios que oscilan entre US$8500 y US$17.000, según lo que se puede ver en su página web. Este anillo en particular, con su diseño detallado y personalizado en oro amarillo de 18 quilates, seguramente se encuentra en el rango superior de esta escala.

El anillo diseñado por Cece Jewellery tiene las iniciales TTPD Foto Instagram @cecejewelleryofficial

La gira en Europa de The Eras Tour

El regalo fue entregado a Swift durante sus conciertos en el estadio de Wembley en Londres, donde asistieron varias celebridades, que incluyeron al príncipe William, Ashton Kutcher, Liam Hemsworth y Tom Cruise, entre otros. Ahí mismo, el heredero a la corona británica celebró su cumpleaños número 42, junto con dos de sus hijos, el príncipe Jorge y la princesa Carlota.

La cantante también sorprendió a sus fanáticos con la entrada de Travis Kelce al escenario, lo que desató la euforia del público. Mientras sonaba la canción “I Can Do It With a Broken Heart”, el deportista apareció de esmoquin y sombrero para ser parte de un acto que quedará guardado en la memoria de los presentes.

Después de su emocionante presentación en Londres, la cantante continua su gira europea el próximo fin de semana en Dublín, Irlanda, con tres shows programados en el estadio Aviva.

