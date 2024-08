Fue protagonista de novelas de Televisa y su cara se volvió la más amada, pero dejó todo por las ventas millonarias

Allisson Marian Lozano Núñez, originaria de Chihuahua, México, es una actriz que comenzó su carrera siendo niña. Conocida en el medio artístico como Alisson Lozz, la artista fue un éxito en diversas telenovelas. Sin embargo, en 2009 sorprendió al anunciar su retiro de la televisión. Años después, reveló el motivo de su decisión: “Lloraba ahí diario, era un abuso impresionante”, comentó acerca de su último proyecto.

Después de su retiro, Lozano decidió convertirse en emprendedora y vendedora por catálogo. Así, se unió con el paso del tiempo a una compañía de cosméticos y productos de belleza y el cuidado de la piel. En octubre de 2023, la actriz reveló en sus historias de Instagram que había logrado unirse al Club de millonarios de la empresa, por lo que fue reconocida en un evento.

Alisson Lozano celebró unirse al Club de Millonarios de una empresa de cosméticos y otros productos de nombre Farmasi Instagram @allissonlozano.11

Para acompañar una imagen en la que se le ve sostener un enorme cheque, con una cantidad mayor a 1,4 millones de pesos mexicanos (poco más de 72.000 dólares), la exactriz escribió: “Simplemente, todo es gracias a mi Dios, a mi familia y a mi maravilloso equipo, trabajando cuatro días a la semana y sin tener que pedir permiso a ningún jefe para poder tener mis prioridades en orden. No es el cheque, es la libertad de tiempo”.

“Todos pueden, solo tienen que estar dispuestos. No son los seguidores, es la constancia, no es quien eras antes, es quien quieres ser”, agregó. “No te compres excusas, si realmente deseas tener un trabajo digno, con libertad de horario real, ser una mamá presente, tener un negocio sin tope, poder trabajar desde tu casita ayudando a personas de todo el mundo, entonces solo dependerá de tu constancia”.

En sus redes sociales, la exactriz y ahora emprendedora, da cuenta de varios aspectos de su vida, como viajes al extranjero Instagram @allissonlozano.11

En su página de negocios, Lozano indica que es especialista en Network Marketing Digital desde hace más de cuatro años. Además, fue directora en la compañía de cosméticos Mary Kay, y ganadora del uso de cinco autos, entre ellos, el de más alto rango que es el Pink Cadillac y reina de reclutamiento en Estados Unidos para dicha empresa.

La exactriz fue directora en la compañía de origen turco Farmasi, donde fue fundadora. “Pertenezco al Club de millonarios, fui ganadora de un viaje nacional y tres viajes internacionales”, se lee en el sitio. De acuerdo con su descripción, ella junto a otros miembros conformaron un “maravilloso equipo internacional, donde se han desarrollado 34 directores y hemos ganado más de 15 viajes en el equipo en menos de un año y medio”.

Allison Lozz abandonó su carrera por los abusos en la televisión

Lozano comenzó su carrera cuando tenía diez años como participante de primera edición del programa Código F.A.M.A., que buscaba integrar talento infantil a Televisa. En 2003, tuvo su primer papel en la telenovela Alegrijes y Rebujos. Un año después, obtuvo su primer protagónico en Misión S.O.S. También tuvo algunas participaciones en proyectos como Rebelde, La energía de Sonric’slandia, Nace una estrella y La Rosa de Guadalupe. Otros melodramas por los que se le recuerda son: Las dos caras de Ana, Al diablo con los guapos y En nombre del amor.

Fue en 2022 cuando la exactriz decidió revelar los motivos por los que decidió retirarse del medio artístico. En un video en vivo y a través de sus redes sociales, explicó que cuándo era niña sufría mucho por los tiempos de grabación. “Ahí no había tiempo ni para estudiar. Yo nunca fui a la escuela regular, también es algo que nos prohibían decir”, dijo. Además, aseguró que ganaba muy poco, mientras que otros compañeros que trabajaban menos horas tenían sueldos más altos.

Alisson Lozano, nombre real de la exactriz, comenzó su carrera a los 10 años Telenovela Alegrijes y rebujos/Al diablo con los guapos

“Yo trabajaba diario porque siempre fui con personajes principales y cobraba muy poquito. Ganaba una quinta o a veces hasta una décima parte de lo que ganaba alguien, un actor o una actriz, que trabajaba dos o tres veces por semana y yo trabajaba hasta los domingos y ganaba bien poquito. Entonces, a mí eso se me hacía injusto. A veces yo no tenía ni dinero para comprar mis vestidos de noche para asistir a la alfombra roja”, continuó.

La exactriz también habló de cómo se sentía. “Yo creo que la gota que derramó el vaso fue En nombre del amor. Lloraba a diario, era un abuso impresionante. Si yo me sentía enferma, me gritaban. Tuve una asistente que me quería mucho y yo la quería con todo mi corazón, era como una mamá –ella tenía una hija de casi de mi edad– y la despidieron por cuidarme, por ver por mi salud”, expresó.

“Desde niña siempre dije: ‘Yo no voy a estar aquí para siempre, donde me maltratan, donde veo cómo maltratan…’. ‘Un día me voy a ir, un día me voy a liberar de esto’”, concluyó.

