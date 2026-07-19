FIFA halftime show 2026: hora del medio tiempo de la final del Mundial y cuándo sale Dudamel y su orquesta venezolana

Este 19 de julio se celebra la final del Mundial 2026 y el FIFA Halftime Show 2026, el primer espectáculo de entretiempo en una Copa del Mundo. Se espera que el evento inicie a las 15.45 hs ET (hora del Este) y cuente con la participación de artistas como Madonna, Shakira, BTS y Gustavo Dudamel, el director de orquesta venezolano.

A qué hora es el show de entretiempo y cómo será la participación de Gustavo Dudamel

De acuerdo con FOX Sports, se tiene previsto que el show empiece a las 15.45 hs ET (hora del Este). No obstante, la hora exacta depende del tiempo de reposición en el primer tiempo (el partido inicia a las 15.00 hs ET).

Gustavo Dudamel va a participar en el show para apoyar al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA Instagram/@gustavodudamel

La actuación musical tendrá una duración de 11 minutos (aunque se puede extender unos minutos más por el armado y desarmado del escenario) y el ensamble va a estar compuesto por Dudamel.

El director va a dirigir a los músicos de la Filarmónica de Nueva York (de la cual será director artístico en septiembre) y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. De igual modo, va a actuar en conjunto con artistas como Burna Boy y el coro PS22, bajo la curaduría de Chris Martin de Coldplay.

“Es un honor inmenso para mí unirme a Burna Boy y al coro PS22 (con la participación de Coldplay) este 19 de julio en el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la FIFA", dijo Dudamel en su cuenta de Instagram.

El objetivo del show de mediotiempo en la final del Mundial 2026

El evento prevé apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar US$100 millones para ampliar el acceso a la educación de calidad y oportunidades en el fútbol para niños en comunidades vulnerables.

La presentación estará a cargo de Chris Martin de Coldplay y contará con la participación del director de orquestas venezolano Imagen generada con IA/AP

A través de la campaña “Unidos por la educación”, el organismo deportivo utiliza la plataforma del torneo para concienciar sobre la importancia de mejorar los resultados educativos y crear vías de oportunidad en las regiones más vulnerables.

“Dona hoy al fondo y ayuda a liberar el poder de la educación y el fútbol”, destaca el sitio web de Global Citizen sobre su asociación con la FIFA.

Quiénes son los otros artistas que forman parte del evento

El espectáculo de clausura también tendrá la participación de Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, quien fue confirmado como parte del evento el pasado 8 de julio.

El show fue coordinado por Chris Martin de Coldplay y tendrá una aparición especial de Tom Cruise, Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini y el streamer IShowSpeed.