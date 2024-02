escuchar

Taylor Swift y Travis Kelce continúan bajo la luz de los reflectores, luego de que el equipo del deportista, Kansas City Chiefs, consagraran su doble triunfo seguido al ganar el Super Bowl LVIII. Para estar presente en ese momento, la cantante de “Blank Space” viajó desde Japón a Los Ángeles y luego a Las Vegas, Nevada, para ver a su novio en el campo de juego, gesto que él le agradeció. Aunque las fotos del primer beso del triunfo ya eran públicas, recientemente, la NFL reveló en un video las palabras exactas que la pareja intercambió luego del beso que se hizo viral.

Travis Kelce y Taylor Swift intercambiaron dulces palabras de amor (Foto AP/John Locher)

El destacado jugador le expresó a su novia: “Gracias por venir, nena”, mientras ambos se fundían en un cálido abrazo. “No puedo creerlo”, respondió en ese instante la artista. A pesar de su expresión de sorpresa, él no paraba de agradecerle por haber realizado un vuelo de muchas horas. “Gracias por tu apoyo”.

Swift, la Persona del Año 2023, según Time, compartió su sorpresa tras el triunfo de los Chiefs, debido a que los últimos segundos del partido fueron de los más cardíacos de la historia de la NFL. “¿Cómo lograste eso?”, le preguntó. En tanto que él continuó su breve discurso: “Gracias por venir. Gracias por atravesar por mundo para venir. Eres la mejor, absolutamente la mejor”, susurró Kelce a la compositora. “Estuvo increíble”, cerró ella, mientras él no le quitaba la mirada.

Travis Kelce, así empezó la historia de amor que unió a los “Swifties” y a la NFL

El pasado 31 de enero, la estrella de la NFL, Travis Kelce, quien juega en la posición de tight end para los Chiefs, habló sobre la relación que tiene con la cantante y el amor que los une, luego de que él revelara en su propio podcast que la conquistó con un friendship bracelet, que son las pulseras de la amistad populares entre los fans de la cantante.

“Es algo hermoso, ¿no? Luego, con suerte, todos se darán cuenta de que solo somos dos personas en una relación que se apoyan mutuamente y se divierten. No es más que eso, por mucho que el mundo quiera pintar el cuadro y convertirnos en enemigos, nosotros simplemente nos divertimos con ello. Disfrutamos cada detalle. Y efectivamente, me encanta cuando Taylor viene a apoyarme y disfruta del juego con mi familia y amigos. No ha sido más que un año maravilloso”, comentó en The Pat McAfee Show.

Taylor Swift se dejó ver en los partidos de Travis Kelce AP/Julio Cortez, Archivo

La historia de amor entre Kelce y Swift comenzó a dar indicios públicos el 8 de junio de 2023, cuando el jugador de futbol americano asistió a uno de los conciertos de The Eras Tour en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego, el 26 de julio, en el programa New Heights, dijo que intentó lanzarle una pulsera con su número telefónico, pero falló en su intento. “Ella no conoce a nadie, o al menos no quería conocerme, así que lo tomé como algo personal”, dijo entre broma.

En medio de los rumores en septiembre pasado, Kelce contó que había invitado a la cantante a verlo jugar y, el 24 de ese mes, Taylor aceptó la propuesta y se dejó ver en un partido, acompañada de Donna Kelce, la famosa madre del deportista. A partir de entonces, se hicieron inseparables, en una relación de alto perfil, que incluso le dejó a la NFL un regalo de millones de dólares con la presencia de quien es considerada un ícono de su generación.