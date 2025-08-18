La emotiva historia de Laura Orrico, la actriz de CSI: Miami está embarazada de su esposo que murió en 2015

La actriz de Hollywood Laura Orrico anunció su embarazo a diez años de haber perdido a su esposo. La famosa dio a conocer cómo fue el procedimiento que le permitió concebir un hijo de Ryan Cosgrove, quien falleció en 2015.

Actriz revela cómo logró embarazarse de su esposo que falleció hace 10 años

Laura Orrico es una actriz conocida en el medio artístico por haber formado parte del reparto de CSI: Miami (CBS), aunque tras el fallecimiento de su esposo en 2015, abandonó su carrera en Hollywood. Diez años después, volvió a ser noticia por una impactante revelación.

Laura Orrico confirma que está embarazada de su esposo fallecido hace diez años (People/Laura Orrico)

La estrella reveló a People que está embarazada de Ryan Cosgrove, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral ocho años antes de morir, tiempo durante el que la famosa cuidó de él y también intentó concebir un bebé.

Recientemente, la intérprete explicó que está embarazada de su difunto marido, gracias a un procedimiento médico al cual el hombre se sometió antes de iniciar el tratamiento para su tumor.

La famosa explicó que Cosgrove congeló sus espermatozoides en 2007, antes de iniciar su tratamiento contra el cáncer, aunque no fue hasta 2013 que la pareja decidió intentar concebir un bebé.

Sin embargo, tras cuatro inseminaciones intrauterinas infructíferas, la actriz no pudo concretar su deseo de convertirse en madre de un hijo de Cosgrove. Mientras tanto, el estado de salud de su esposo empeoraba cada día y las expectativas de vida eran bajas.

El procedimiento médico que le permitió a Lauta Orrico ser madre a los 49 años

Diez años después del fallecimiento de Cosgrove y tras algunas relaciones que no prosperaron, Laura Orrico decidió volver a utilizar el esperma congelado de su difunto marido para intentar concebir.

La famosa dijo que fue al médico y luego de solucionar sus problemas de quistes en el útero, logró ser aprobada para una nueva inseminación.

A punto de cumplir 50 años, la actriz explicó que decidió hacerlo ahora y dejar de esperar a que la persona correcta apareciera en su vida por temor a que esto sucediera demasiado tarde.

Laura Orrico decidió convertirse en madre soltera a sus 48 años de edad (Instagram/@thelauraorrico)

Orrico también detalló que en 2007, cuando su esposo congeló su esperma, obtuvo su autorización para utilizarlo después de su muerte, pues el hombre tenía intenciones de continuar con su legado.

La intérprete compartió que desde 2024 comenzó con citas médicas y tratamientos de fertilidad, y que en mayo de 2025 se sometió el procedimiento. Y el 9 de junio se realizó una prueba de embarazo que resultó positiva.

Laura Orrico le dijo a People que se siente emocionada por criar a su hijo. Aunque nunca fue su plan ser madre soltera, era algo que realmente deseaba y tenía miedo de arrepentirse el resto de su vida si no actuaba ahora.

Laura Orrico, el paso de la actriz por Hollywood

Laura Marie Orrico es una actriz y escritora estadounidense que nació el 26 de agosto de 1976 en Chicago, Illinois. Su matrimonio con Ryan Cosgrove duró de 2004 hasta 2015, año en el que el también actor falleció.

Algunas de las producciones en las que participó durante su carrera como actriz son: Kevin Puede Esperar (Prime Video), Frank TV (TBS) y CSI: Miami, según IMDB.

Recientemente, Orrico publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram en donde habla de la vida después de la muerte de un ser querido. A estos clips los ha titulado Life & Love Afther Loss (Vida y amor después de una pérdida, en español).

La famosa no se ha separado del todo del mundo del espectáculo, ya que también acudió a un programa de radio de ESPN, en donde habló sobre su embarazo en una entrevista con la locutora Hannah Stanley.

Laura Orrico en entrevista con Hannah Stanley de ESPN (Instagram/@lauraorricopr)

Orrico también comparte con sus seguidores algunos detalles de su vida privada, como fotografías junto a su familia o recuerdos de cuando trabajaba como actriz.