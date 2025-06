Es una de las actrices favoritas de Hollywood, dejó EE.UU. y ahora quiere revivir a un clásico club del futbol mexicano

Actriz, empresaria y directora aclamada, Eva Longoria volvió a ser el centro de atención por una combinación inusual de temas: su vida fuera de Estados Unidos, sus opiniones políticas y su sorprendente apuesta por revivir al Necaxa, un club histórico del fútbol mexicano. Aunque muchos la conocen por su papel en Mujeres desesperadas, hoy su nombre resuena con fuerza en Europa y América Latina por motivos que trascienden la actuación.

Eva Longoria: de las alfombras rojas de Hollywood a los estadios mexicanos

Eva Longoria pasó más de dos décadas como una de las actrices más queridas de Hollywood. Sin embargo, desde hace algunos años, su figura ha tomado un rumbo más complejo. Productora de cine, directora de impacto y activista por los derechos latinos, Eva ha usado su plataforma no solo para brillar en la pantalla, sino también para empujar causas que le importan profundamente.

Eva Longoria es copropietaria del Club Necaxa desde 2021, impulsando una estrategia para revitalizar la franquicia y aumentar su proyección mediática Sylvain Lefevre - Getty Images Europe

En 2016, tras la primera victoria electoral de Donald Trump, Eva no ocultó su preocupación, explicó en una entrevista para Marie Claire. En entrevistas y foros públicos expresó su temor por el rumbo que tomaba el país, especialmente en lo relativo a las minorías latinas. En años posteriores, su discurso se volvió más firme, y sus proyectos comenzaron a desarrollarse cada vez más fuera del país.

“Estados Unidos es distópico”: la frase que desató la polémica

En la entrevista con Marie Claire, Longoria causó revuelo al referirse a su país natal como “distópico”. Aunque estas declaraciones formaban parte de una reflexión sobre la transformación de la industria del entretenimiento pospandemia, muchos usuarios en redes sociales no tardaron en vincular sus palabras con la reelección de Donald Trump.

A raíz de los rumores, Eva hizo una intervención en directo en el pódcast Behind the Table, presentado por su amiga Ana Navarro. En la llamada, aclaró que no dejó Estados Unidos por motivos políticos, sino que fue su trabajo el que la llevó a vivir entre España y México desde hace varios años. “Estoy trabajando en Europa desde hace tres años. La gente tomó frases sueltas para generar clickbait”, señaló la actriz.

A pesar de aclarar que sigue sintiéndose “una orgullosa texana y estadounidense”, Longoria admitió que la atmósfera en Estados Unidos ha cambiado y que la pandemia aceleró su decisión de buscar nuevos horizontes profesionales.

También reconoció su situación privilegiada: “La mayoría de los estadounidenses no tienen tanta suerte. Se van a quedar atrapados en ese país distópico, y mi ansiedad y tristeza actuales son por ellos”.

Un clásico del fútbol mexicano en la mira de Eva Longoria

Lejos de los sets de rodaje, Eva Longoria puso el ojo en el fútbol mexicano. En una reciente entrevista con GQ México, reveló su pasión por el Club Necaxa, equipo del cual es copropietaria junto a un grupo de inversionistas internacionales. Según sus propias palabras, su interés por el fútbol nació desde niña, cuando lo veía en casa con su familia de origen mexicano.

Eva Longorio, en la tapa de GQ por su participación como accionista del Necaxa Instagram: @gqmexico

Longoria posee el 50 por ciento del Necaxa, valuado recientemente en más de 200 millones de dólares, según datos del sitio sportico.com. La acrtriz posee la mitad de la franquicia junto al grupo inversionista Tylis-Porter, donde también se anotan figuras com el exfutbolista alemán Mesut Özil y el beisbolista estadounidense Justin Verlander.

“Necaxa es un equipo con una historia increíble, pero que necesita modernizarse”, comentó. Para ella, el reto va más allá de lo deportivo: es una oportunidad de generar impacto social y económico en la comunidad. “Queremos hacer crecer al club, atraer una nueva generación de fans y devolverle su lugar en el fútbol mexicano”.

La actriz ha participado activamente en la gestión deportiva del Necaxa, incluso en la selección del director técnico Nicolás Larcamón Francisco Guerra - Europa Press

Longoria ve en Necaxa una plataforma para proyectar no solo el deporte, sino también temas como la representación latina, la inclusión y el emprendimiento. “Muchos creen que solo estoy involucrada porque soy famosa, pero este es un proyecto serio. Me importa el club, la afición y su futuro”, subrayó.

Eva Longoria representa una nueva clase de celebridades que no se conforman con los límites tradicionales del entretenimiento. Con un pie en la industria cinematográfica y otro en la gestión deportiva, su carrera parece haberse diversificado sin perder coherencia.

A sus 49 años, Eva Longoria parece estar sobre un segundo acto en su vida pública, uno donde las cámaras siguen presentes, pero donde también hay espacio para la inversión estratégica, la filantropía y la maternidad (es madre de un niño de 6 años). Todo ello con una narrativa clara: seguir con su postura de una mujer latina influyente, sin importar en qué país esté.