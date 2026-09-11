Lionel Richie, cantante y productor: “Mucha gente descubre quién es y no sobrevive así misma”

El cantante y productor Lionel Richie reflexionó sobre los riesgos del éxito, la industria musical y el ritmo que sostuvo durante décadas. En una entrevista, el intérprete de “All Night Long” aseguró que el dinero, el poder y la fama no transforman a las personas, sino que amplifican sus rasgos.

Lionel Richie: qué dijo sobre la fama, el dinero y el poder

En una entrevista publicada por Rolling Stone en 2020, Richie señaló que “la mejor parte” del éxito es ganar y explicó que muchas personas quieren ser cantantes, alcanzar la fama y ganar dinero.

Lionel Richie revela el lado más difícil de la fama Instagram de @lionelrichie

Sin embargo, advirtió que alcanzar esos objetivos también obliga a cada persona a enfrentarse con su propia identidad. “La mala noticia es que el dinero, el poder y la fama solo te magnifican; no te cambian”, sostuvo.

El artista ilustró su idea con algunos ejemplos: “Si eres un poco gánster, vas a ser un gran gánster. Si eres un poco imbécil, vas a ser un gran imbécil. Si eres una buena persona, vas a ser una gran buena persona”.

Para Richie, el aspecto más difícil del reconocimiento público aparece cuando el éxito revela características que antes permanecían ocultas. “Todos creen que te cambia, pero lo peor es que descubrirás quién eres. Y mucha gente descubre quién es y no sobrevive a sí misma”, señaló.

Lionel Richie y el miedo que todavía siente antes de actuar

El intérprete aseguró que en ese momento todavía sentía miedo pese a acumular más de 50 años de actuaciones. “Mi definición de un artista es que somos maníacos egocéntricos con complejos de inferioridad”, expresó.

Según explicó, incluso los elogios pueden despertar dudas internas. “Si le dices a cualquier artista: ‘Hombre, lo destrozaste’, hay una pequeña voz dentro de ti que dice: ‘No lo sé. ¿Estás seguro? Yo no estoy seguro’”, relató.

Ante esa inseguridad, Richie dijo que recurría a una enseñanza de su padre sobre la valentía. “¿Cuál es la similitud entre un héroe y un cobarde?”, le preguntaba. La respuesta era que ambos estaban aterrados, pero “uno dio un paso adelante y el otro dio un paso atrás”. Richie afirmó que recuerda esa frase cuando cree que no podrá afrontar un desafío.

Entre giras y discos exitosos, Lionel Richie perdió momentos importantes de su vida Instagram de @lionelrichie

La pausa de Lionel Richie que, según él, le salvó la vida

En 1987, Richie interrumpió su actividad durante cinco años para acompañar a su padre enfermo, quien murió en 1990. “Creo que no saber que esa pausa en mi carrera se acercaba probablemente me salvó la vida”, aseguró.

Hasta ese momento, su dinámica consistía en publicar un álbum y emprender otra gira mundial. “El cohete volaba a la mayor velocidad que podía alcanzar en la vida”, describió. Al enterarse del estado de salud de su padre, comprendió que otro disco le impediría compartir tiempo con él y decidió detenerse.

Entre giras y discos exitosos, Lionel Richie perdió momentos importantes de su vida

Durante ese período atravesó la muerte de su padre, un divorcio y una cirugía de voz. La interrupción le permitió observar la velocidad de su trayectoria: “El hecho de haberme quedado quieto durante un minuto para asimilar dónde estaba probablemente me salvó la vida”.

La fama, añadió, resulta difícil de percibir mientras se está inmerso en ella. “Es inodora e insípida. No puedes verla. No puedes sentirla”, afirmó. Después enumeró las ausencias acumuladas: “Me perdí 20 reuniones familiares. Me perdí 20 Navidades. Tengo 20 años de discos exitosos. Me perdí cumpleaños, bodas y funerales. No sabía que algunas personas habían muerto”.

El artista comentó que su principal regla de vida proviene nuevamente de su padre: “La integridad lo es todo”. Richie recordó otra de sus enseñanzas: “Puede que no le agrades a la gente. Pero si te respetan, has ganado”. A esa máxima sumó tratar a los demás como quisiera ser tratado y mantener a la familia como centro.