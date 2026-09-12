Lionel Richie, cantante y productor: “El hecho de que me detuviera un minuto para comprender dónde estaba me salvó la vida”

El cantante y músico estadounidense Lionel Richie destacó en una entrevista su perspectiva sobre el envejecimiento y su firme decisión de no retirarse de la música. Además, se refirió a cómo atravesó la muerte de su padre, un divorcio y una cirugía de voz y apuntó: “El hecho de que me detuviera un minuto para comprender dónde estaba me salvó la vida”.

Lionel Richie: la pausa de cinco años que cambió su carrera y su vida

Con su salto a la fama como compositor y co-vocalista principal del grupo The Commodores, de Motown, Richie desarrolló una carrera solista durante las décadas siguientes, con canciones que se volvieron populares entre el público estadounidense y una numerosa base de fanáticos.

El cantante Lionel Richie ganó cuatro premios grammy en su carrera, y en una entrevista destacó la importancia de interrumpir su actividad durante cinco años Amy Harris/Invision/AP, Archivo

En una extensa entrevista concedida a la revista Rolling Stone, el cuatro veces ganador del premio Grammy repasó los hitos de más de cinco décadas de trayectoria, y profundizó sobre un momento bisagra sobre el final de la década de 1980.

En 1987, en el punto más alto de su carrera como solista tras una sucesión ininterrumpida de éxitos, Richie decidió hacer una pausa de cinco años para acompañar a su padre enfermo. Durante ese periodo no solo afrontó el duelo familiar, sino también un divorcio y una cirugía de cuerdas vocales.

“Siempre dicen que no se le puede dar a un blanco en movimiento, pero cuando te quedas quieto, saben exactamente dónde disparar”, expresó al respecto. En esa línea, remarcó la importancia de tomarse un tiempo para reflexionar y disfrutar la vida.

“Todo me cayó encima al mismo tiempo, pero durante ese período, tuve la oportunidad de ordenar mis ideas sobre la velocidad a la que iba este cohete. Y hay quienes continuaron con su cohete y no lo lograron”, agregó.

Luego, indicó que mucha gente le remarcaba que “podría haber sacado otras 20 canciones”, pero sostuvo que la interrupción fue esencial en su vida. “El hecho de que me detuviera un minuto para comprender dónde estaba probablemente me salvó la vida. Y una vez que te das cuenta de que vas tan rápido, da miedo”, manifestó.

Lionel Richie y Nelson Mandela: el encuentro que lo llevó hasta las lágrimas

Al mirar en retrospectiva, el artista reconoció que la velocidad a la que viajaba su carrera se volvió insostenible: se perdió 20 reuniones familiares y 20 Navidades, además de cumpleaños, bodas y funerales, e incluso se enteraba con desfase de la muerte de allegados mientras viajaba por el mundo.

Entre los momentos más impactantes de su vida personal y profesional, Richie destacó su primer encuentro con el líder sudafricano Nelson Mandela poco después de que saliera de prisión.

El cantante y productor Lionel Richie recordó a Dolly Parton en sus redes sociales tras su muerte @lionelrichie

“Me sorprendió muchísimo que abrazara el amor en lugar del odio. Pensé que, al salir, desataría una ira descontrolada. Pero, en cambio, asumió el papel de mensajero, uniendo a la gente en vez de intentar dividirla”, comentó.

Según su relato, la primera vez que lo conoció, el líder sudafricano le dijo: “Joven, quiero agradecerte tus letras y tu música. Me ayudaron mucho durante los años que pasé en prisión”. Contó que tras escuchar esas palabras rompió en llanto y no podía parar.

Lionel Richie: el consejo de su padre y por qué no piensa retirarse

En el transcurso de la entrevista, el periodista le consultó cuál era el mejor consejo que había recibido en toda su vida. “Tengo algo muy importante en mi vida: el coraje. Mi padre siempre decía: ‘¿Qué tienen en común un héroe y un cobarde?’. Y la respuesta es que ambos estaban muertos de miedo, solo que uno dio un paso adelante y el otro retrocedió”, resaltó.

Asimismo, agregó que cada vez que se “aterroriza”, cuando cree que no podrá seguir adelante con algún proyecto, recuerda la frase que le repetía su padre.

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Sobre el final del diálogo, el cantante sostuvo que, aunque tenía 70 años en el momento de la entrevista, mentalmente se sentía de 45. En ese sentido, aseguró que nunca vio la música como un empleo formal, sino como una permanente aventura juvenil.

“Tendrán que sacarme a rastras. Alguien me preguntó hace años: ‘¿Cuándo piensas retirarte?’ Y yo dije: ‘¿De qué?’ Nunca he tenido un trabajo. La gente que trabaja quiere jubilarse", señaló.