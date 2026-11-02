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Macaulay Culkin compró un departamento de más de 445 metros cuadrados por US$1,75 millones y lo vendió en 2025 por casi 7 veces más
El actor de Mi pobre angelito adquirió el loft de Manhattan a los 19 años y lo conservó durante más de dos décadas antes de venderlo en una operación privada por US$7,75 millones
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LA NACION
Macaulay Culkin, protagonista de Mi pobre angelito, vendió el departamento en Nueva York que había comprado en 1999 por US$1,75 millones, cuando tenía 19 años. La operación se cerró en enero de 2025 y dejó una diferencia de US$6 millones respecto del precio original. Un año después, el actor y su esposa, Brenda Song, también vendieron la casa en la que vivían en Toluca Lake, California.
Cuánto pagó Macaulay Culkin por su loft de Nueva York en 1999
- Según 6sqft, el actor pagó US$1,75 millones, unos US$3,36 millones actuales si se ajusta por inflación.
- Lo compró poco después de casarse con la actriz Rachel Miner, de quien se divorció tres años más tarde.
- Conservó la propiedad durante más de 25 años.
Cómo se concretó la venta del departamento de Culkin en Noho
- Los registros de la ciudad citados por 6sqft muestran que el loft se vendió por US$7,75 millones.
- La operación se realizó fuera del mercado, sin anuncio público, por lo que se conocen pocos detalles.
Cómo es el loft de 704 Broadway que vendió Macaulay Culkin
- Ocupa un piso completo del edificio ubicado en el 704 de Broadway, en el barrio de Noho, en Manhattan.
- Tiene tres dormitorios, dos baños y una amplia sala en forma de L que integra la cocina, el comedor y el living.
- El espacio funcionó como sede del Partido Socialista de los Trabajadores, hasta que en los años 70 el empresario Bruce Gitlin lo convirtió en vivienda.
- En 2016, Culkin mostró allí su galería de arte a New York Magazine.
La historia del edificio The Dandy, en Manhattan
- Fue construido en 1896 como fábrica de sombreros por DeLemos & Cordes, el estudio que diseñó la tienda Macy’s de Herald Square.
- Luego se transformó en un condominio de lofts con encargado permanente, intercomunicador con video y depósitos.
- David Bowie tuvo un loft en el noveno piso, pero nunca vivió allí y lo vendió en 1998 por US$1,85 millones.
La venta de la casa de Culkin y Brenda Song en California
- En 2022, la pareja compró a Kiefer Sutherland una casa en Toluca Lake por US$8 millones.
- La vendió el 13 de febrero de 2026 por US$14,25 millones, también en una operación fuera del mercado.
- La vivienda, construida en 1935, tiene cuatro dormitorios, cinco baños, piscina y unos 453 metros cuadrados.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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