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Macaulay Culkin compró un departamento de más de 445 metros cuadrados por US$1,75 millones y lo vendió en 2025 por casi 7 veces más

El actor de Mi pobre angelito adquirió el loft de Manhattan a los 19 años y lo conservó durante más de dos décadas antes de venderlo en una operación privada por US$7,75 millones

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Macaulay Culkin como Kevin McCallister
Macaulay Culkin como Kevin McCallister

Macaulay Culkin, protagonista de Mi pobre angelito, vendió el departamento en Nueva York que había comprado en 1999 por US$1,75 millones, cuando tenía 19 años. La operación se cerró en enero de 2025 y dejó una diferencia de US$6 millones respecto del precio original. Un año después, el actor y su esposa, Brenda Song, también vendieron la casa en la que vivían en Toluca Lake, California.

Cuánto pagó Macaulay Culkin por su loft de Nueva York en 1999

  • Según 6sqft, el actor pagó US$1,75 millones, unos US$3,36 millones actuales si se ajusta por inflación.
  • Lo compró poco después de casarse con la actriz Rachel Miner, de quien se divorció tres años más tarde.
  • Conservó la propiedad durante más de 25 años.
Macaulay Culkin confesó por qué no puede ver Mi pobre angelito - Fuente: YouTube
Macaulay Culkin confesó por qué no puede ver Mi pobre angelito - Fuente: YouTube

Cómo se concretó la venta del departamento de Culkin en Noho

  • Los registros de la ciudad citados por 6sqft muestran que el loft se vendió por US$7,75 millones.
  • La operación se realizó fuera del mercado, sin anuncio público, por lo que se conocen pocos detalles.

Cómo es el loft de 704 Broadway que vendió Macaulay Culkin

  • Ocupa un piso completo del edificio ubicado en el 704 de Broadway, en el barrio de Noho, en Manhattan.
  • Tiene tres dormitorios, dos baños y una amplia sala en forma de L que integra la cocina, el comedor y el living.
  • El espacio funcionó como sede del Partido Socialista de los Trabajadores, hasta que en los años 70 el empresario Bruce Gitlin lo convirtió en vivienda.
  • En 2016, Culkin mostró allí su galería de arte a New York Magazine.
El actor de Mi pobre angelito adquirió el loft de Manhattan a los 19 años y lo conservó durante más de dos décadas
El actor de Mi pobre angelito adquirió el loft de Manhattan a los 19 años y lo conservó durante más de dos décadas

La historia del edificio The Dandy, en Manhattan

  • Fue construido en 1896 como fábrica de sombreros por DeLemos & Cordes, el estudio que diseñó la tienda Macy’s de Herald Square.
  • Luego se transformó en un condominio de lofts con encargado permanente, intercomunicador con video y depósitos.
  • David Bowie tuvo un loft en el noveno piso, pero nunca vivió allí y lo vendió en 1998 por US$1,85 millones.

La venta de la casa de Culkin y Brenda Song en California

  • En 2022, la pareja compró a Kiefer Sutherland una casa en Toluca Lake por US$8 millones.
  • La vendió el 13 de febrero de 2026 por US$14,25 millones, también en una operación fuera del mercado.
  • La vivienda, construida en 1935, tiene cuatro dormitorios, cinco baños, piscina y unos 453 metros cuadrados.
Brenda Song and Macaulay Culkin attend the Vanity Fair Oscars Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 2, 2025. (Photo by Michael Tran / AFP)
Brenda Song and Macaulay Culkin attend the Vanity Fair Oscars Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 2, 2025. (Photo by Michael Tran / AFP)MICHAEL TRAN - AFP

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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