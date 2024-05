Maripily Rivera fue recibida por una multitud en Puerto Rico y fue tajante contra Lupillo y Aleska: “Sin miedo a nada”

Escuchar

El huracán boricua, como es conocida Maripily Rivera, fue recibida con honores a su llegada a Puerto Rico. Apenas una semana después de haberse consagrado campeona en la final de La Casa de los Famosos, regresó a su isla caribeña natal. En un evento organizado en su honor, se presentó ante una masiva multitud que la aclamaba.

La emoción de la multitud era palpable mientras Maripily subía al escenario. En ese momento, incentivó a sus seguidores a gritar al unísono “¡Voto perdido!”, una de sus frases emblemáticas durante las últimas instancias del famoso reality show de Telemundo.

La llegada de Maripily a Puerto Rico, con fuertes mensajes para Lupillo Rivera y Aleska Génesis

Previo al gran evento, la ganadora de La Casa de los Famosos dio sus primeras declaraciones en el aeropuerto. En su discurso de bienvenida, agradeció a su familia y a sus admiradores por el apoyo incondicional que recibió durante su participación en el programa. Con una sonrisa, expresó: “Soy una mujer puertorriqueña, una mujer perfectamente imperfecta, pero feliz, sin filtros y sin miedo a nada”.

La atención de los medios y del público también se centró en el mensaje que dirigió a Lupillo Rivera y Aleska Génesis, excompetidores de La Casa de los Famosos. En primer lugar, apuntó contra el cantante y compositor: “Lupillo todavía no ha superado a Maripily. Creo que jamás en su mente pensó cómo Puerto Rico me apoyaba. Ahora le estamos enseñando quién soy y que a Puerto Rico se le respeta”.

Sobre Aleska Génesis, la modelo no se contuvo y mencionó que la considera una persona falsa, aunque asegura haberla perdonado en múltiples ocasiones. “Ni volviendo a nacer vuelve a ser real”, sentenció.

Por último, se refirió a su apodo de “huracán boricua”, que le fue pusieron sus fanáticos en otro reality show de baile, llamado Mirá quién baila. “Este huracán no es malo. Es malo dependiendo de la manera en que tú te me enfrentes o me ataques. Yo soy un huracán de emociones”, sentenció.

Así fue la emotiva salida de Maripily de La Casa de los Famosos

Maripily Rivera fue la gran ganadora de La Casa de los Famosos en su cuarta temporada. La participante, que estuvo en la placa de nominaciones en múltiple ocasiones, recibió la coronación entre lágrimas de alegría. A diferencia de sus compañeros, la puertorriqueña fue la encargada de apagar las luces antes de dejar la casa.

Su salida también fue emocionante y aún más, cuando la campeona tomó dimensión del impacto que su presencia había dejado en el reality show. “¡Gracias!”, repitió eufóricamente, a medida que ingresaba al estudio y era recibida por los conductores del programa, Nacho Lozano y Jimena Gállego.

El momento más emotivo se vivió cuando su hijo, Joe Joe, ingresó con el maletín que contenía el gran premio de 200 mil dólares para entregárselo a su madre. Entre lágrimas, ambos se abrazaron, mientras los presentes no dejaban de aplaudir. El programa finalizó con la imagen de madre e hijo emocionados, sin dejar de abrazarse.

LA NACION