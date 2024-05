Maripily Rivera revela cuánto le pagaron por participar en La casa de los Famosos: “Pedí lo que yo sé que valgo”

Escuchar

La reconocida influencer puertorriqueña Maripily Rivera fue la ganadora de la cuarta tempoda de La Casa de Los Famosos, el reality show emitido por Telemundo. Los televidentes votaron por ella y la hicieron merecedora del premio final, 200 mil dólares. En una reciente entrevista, la modelo reveló que durante el programa se le pagaba un sueldo semanal, cuyo valor estaba previamente acordado. “Yo no soy 7000 ni 10.000 dólares”, señaló el “huracán boricua” y dejó sin palabras al periodista.

En una entrevista con Molusco TV, la famosa afirmó que no se hubiera presentado al reality si no le pagaban lo que ella exigía. “Para estar ahí pedí lo que yo valgo”, comenzó. “Porque yo iba a dejar muchas cosas de negocios, de presentaciones mías”, detalló, y luego agregó: “Yo no soy de 7.000 ni 10.000 dólares. Yo estaba ahí por más”. Inmediatamente, el locutor indagó: “¿Hablamos de US$15.000 en adelante?”.

Maripily evitó los rodeos y respondió con seguridad: “Ajá. Ahí llegaste. Pero semanal”. “Te estoy dando un aproximado”, añadió entre risas la modelo. Según estos cálculos, teniendo en cuenta que se mantuvo en la competencia durante cuatro meses, habría salido de La Casa de los Famosos con más de US$450 mil.

Sin embargo, para la empresaria puertorriqueña “no todo es por la plata”. En esa misma conversación, contó que su objetivo era que el público pudiera conocerla más y realmente lo logró. El día de la final, las calles de su país de origen se llenaron de miles de personas que salieron a apoyarla. En tanto que las redes sociales estallaron y sus seguidores crecieron exponencialmente.

Maripily Rivera recibió multiples apoyos fuera de la casa Telemundo

“Yo fui ahí, además de la plata, porque quise que el público me conociera más. Yo ya sé hacer dinero. Yo gano mucho con mi línea de ropa que gracias a papa Dios ha sido exitosa. Tengo mi marca de productos que tienen la edad que tiene mi hijo, 21 años. Mis apartamentos yo no los debo, yo los tengo alquilados. Yo hago dinero por otro lado. Y sí, si entro a La Casa de los Famosos, pues, tengo que ganar dinero. Tengo que dejar tantas cosas, tú sabes lo que tú vales. Así que sí, me pagaron bien”, resaltó Maripily.

Alfredo Adame reveló el sueldo más bajo de La Casa de Los Famosos

El actor mexicano Alfredo Adame, exparticipante del reality, contó en el podcast Gusgri que dentro de la casa algunos famosos recibían “buen dinero”, como era su caso o el de Lupillo Rivera, pero a otros no les alcanzaba para mucho. Los montos, según el artista, dependían de la popularidad de la persona y del rating que generaban a Telemundo.

Alfredo Adame fue participante de La Casa de los Famosos 4 Captura @hoydia / Instagram

Según Adame, el sueldo más bajo era de US$2000 por semana, es decir, US$8000 mensuales. El actor manifestó que al salir del reality se sorprendió al enterarse de esa cifra. “Eso se los doy yo”, afirmó entre risas. “A eso hay que restarle comisiones y gastos que se generan durante la estadía, como la publicidad en redes sociales o el cuidado de niños o mascotas, ya que, el tiempo que estés dentro de la casa, quedas aislado del mundo exterior”, sumó el famoso.

