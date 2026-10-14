Megan Fox, 40 años: “Entreno con mucha intensidad dos veces por semana y hago intervalos de cardio con pesas muy pesadas”

A lo largo de los años, la actriz estadounidense Megan Fox, que alcanzó reconocimiento internacional con la saga Transformers, habló sobre sus hábitos de entrenamiento, alimentación y bienestar. Su método combina ejercicios de fuerza, intervalos cardiovasculares y una dieta sin gluten ni carbohidratos refinados.

Megan Fox y el entrenamiento que adoptó después de la maternidad

Megan Fox llegó a los 40 años con una trayectoria que abarca el cine, el modelaje y una exposición mediática marcada tanto por sus proyectos profesionales como por su vida privada.

marcada tanto por sus proyectos profesionales como por su vida privada. Fuera de la pantalla, la actriz también generó interés por sus hábitos cotidianos y su manera de organizar el entrenamiento físico.

Megan Fox, de 40 años, a lo largo de su carrera y maternidad, ha mantenido un estricto compromiso con el bienestar físico y la salud Scott Dudelson - Getty Images North America

En distintas etapas de su vida, explicó que la actividad en el gimnasio y el control de la alimentación forman parte de una rutina que adapta a sus necesidades. Su método incluye trabajo cardiovascular, ejercicios con pesas y pautas alimentarias estrictas.

Estas prácticas ocuparon un lugar importante después de sus embarazos, cuando buscó recuperar fuerza y corregir cambios posturales con la orientación de un entrenador personal. Según Today, el plan fue diseñado a partir de un método organizado en cinco etapas:

Calentamiento cardiovascular

Ejercicios para las piernas

Trabajo del tren superior

Tonificación abdominal

Un período final de enfriamiento

“Entreno con mucha intensidad dos veces por semana y hago intervalos de cardio con pesas muy pesadas”, indicó en una entrevista de 2014 con E! Online, luego de tener a su segundo hijo.

Fox se casó con Brian Austin Green en 2010 y la pareja tuvo tres hijos: Noah Shannon, nacido en 2012; Bodhi Ransom, que llegó al mundo en 2014, y Journey River, nacido en 2016.

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Bodhi, Megan reveló los detalles del exigente entrenamiento que adoptó para recuperar su figura Instagram Megan Fox

Los ejercicios de fuerza y la alimentación que acompañaron los hábitos de Megan Fox

El entrenamiento también prestaba atención a la postura. Después de atravesar varios embarazos en un período relativamente corto, Fox trabajó la musculatura de la espalda para fortalecer la zona posterior del cuerpo.

Entre los movimientos incluidos figuraban los remos con mancuernas y las extensiones conocidas como Superman, orientadas a ejercitar la espalda y la región lumbar.

“Nos centramos más en el proceso y adaptamos nuestro programa a sus necesidades y limitaciones específicas”, explicó su entrenador personal, Harley Pasternak, según Today.

Otra herramienta utilizada fue la máquina Helix Lateral Trainer, que propone movimientos laterales y permite trabajar el cuerpo desde distintos planos.

La combinación de ejercicios buscaba integrar el fortalecimiento muscular con el trabajo cardiovascular.

La alimentación también ocupó un lugar central en esa etapa. La actriz eliminó los carbohidratos refinados, incluidos el pan, las galletas saladas, los pretzels y las papas fritas. “Nada de comida chatarra. Lo peor que consumo es café, una vez al día”, explicó a E! Online.

Qué come Megan Fox y por qué evita los días de excepción

La actriz sostiene una alimentación basada en productos orgánicos, con bajo contenido de azúcar y sin gluten. Entre los alimentos que forman parte de su menú se encuentran:

El salmón, incluso en preparaciones como el sashimi

Las claras de huevo

La palta

Las ensaladas con pollo a la parrilla

Los vegetales acompañados de hummus

“El batido favorito de Megan es el batido rojo, que lleva las bayas de temporada, té chai, una cucharada de proteína en polvo y un poquito de leche de almendras”, había revelado su entrenador. El esquema habitual de la actriz contempla tres comidas principales y dos aperitivos, con una combinación de proteínas, fibra y grasas saludables.

Megan Fox ha explicado que no suele apartarse de sus pautas alimentarias porque prefiere seguirlas de manera constante.

Su postura responde a una lógica de compromiso total con el régimen que eligió. “No tengo días libres para comer lo que quiera. Pero si los tuviera, serían pizza o pastel”, dijo la actriz a E! Online.

Megan Fox: su vida personal y una nueva etapa familiar

Tras su divorcio de Brian Austin Green, formalizado en 2020, la actriz comenzó una relación con el músico y actor Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, con quien tuvo una hija.

A sus 40 años y luego de cuatro embarazos, Fox mantiene una trayectoria que combina proyectos artísticos, maternidad y atención a sus hábitos personales.

Su rutina incluye entrenamiento de fuerza, actividad cardiovascular y una alimentación organizada, aunque sus prácticas responden a decisiones individuales.