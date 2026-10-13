Megan Fox, 40 años: “He pasado toda mi vida haciéndome pequeña para que los demás puedan sentirse seguros de sí mismos”

Megan Fox recordó las dificultades que atravesó en sus relaciones sentimentales y cómo estas experiencias afectaron su manera de relacionarse con los demás. La protagonista de Transformers decidió narrar los episodios de violencia, control y sufrimiento emocional que marcaron distintas etapas de su vida y que plasmó en una colección de poemas.

Por qué Megan Fox aseguró que pasó su vida haciéndose pequeña

En una carta dirigida a los lectores de su libro Pretty Boys Are Poisonous, publicado el 7 de noviembre de 2023 por Gallery Books, Fox explicó que siempre había sido capaz de reconocer y expresar sus emociones. Sin embargo, sostuvo que algunos hombres con los que había mantenido relaciones se sentían intimidados, insuficientes e inseguros cuando ella manifestaba sus sentimientos.

La actriz se describió como un “cordero sacrificial” en sus relaciones Instagram Megan Fox

Según recogió la periodista Suzy Byrne en Yahoo Celebrity el mismo día del lanzamiento, la actriz escribió: “He pasado toda mi vida haciéndome pequeña para que los demás puedan sentirse seguros de sí mismos”.

Fox también se describió como un “cordero sacrificial” en sus relaciones con hombres a los que caracterizó como atractivos, emocionalmente dañados y centrados en sí mismos.

La intérprete explicó que su colección de 77 poemas reunía sentimientos que había mantenido en silencio durante años, entre ellos aislamiento, desesperación, ira, angustia y sufrimiento. Afirmó que comenzó a expresar esas experiencias por escrito después de que una relación la llevara a un punto de quiebre personal.

Las declaraciones de Megan Fox sobre cómo ocultaba su personalidad

La actriz profundizó sobre ese comportamiento en una entrevista con Alexandra Cooper para el podcast Call Her Daddy, publicada originalmente en marzo de 2024. Durante la conversación, Cooper le preguntó cuándo había comenzado a disminuir su propia importancia para que los hombres de su vida se sintieran más cómodos.

Fox recordó que esa conducta apareció desde sus primeras experiencias en ceremonias de premios, cuando empezaba a recibir reconocimiento profesional. La intérprete explicó que se entusiasmaba al asistir a eventos como los premios MTV, pero que sus reacciones no siempre eran bien recibidas por las personas que la acompañaban.

Según su testimonio, percibía críticas y juicios hacia esa alegría, lo que la llevó a interpretar que debía ocultarla. En consecuencia, comenzó a limitar sus interacciones públicas. Relató que, en determinadas ocasiones, prefería no mirar a otras personas, evitar los saludos y permanecer sentada.

También vinculó esa experiencia con uno de sus poemas, en el que abordó la sensación de convertirse en un accesorio dentro de una relación y perder su propia presencia. En la misma entrevista, Fox reconoció que había llegado a asociar las relaciones estables con el aburrimiento y los vínculos conflictivos con la pasión.

¿Qué experiencias de abuso describió Megan Fox en su libro?

En Pretty Boys Are Poisonous, la actriz abordó distintas situaciones de violencia física, psicológica y emocional a través de composiciones literarias. Uno de los poemas, Oxycodone and Tequila, describe agresiones físicas y una situación en la que una pareja impide que la protagonista pueda comunicarse con su familia o con la policía.

En An Apparition in a Miniskirt, Fox profundizó sobre una relación en la que dejó de mantener contacto con amigos, su hermana y una asistente debido a las exigencias de su pareja. También describió cómo abandonó actividades que disfrutaba, entre ellas trabajar, escribir y reír. “Me perdí a mí misma buscando tu amor”, expresó.

Durante una entrevista con Good Morning America en noviembre de 2023, la actriz aseguró que había atravesado al menos una relación físicamente abusiva. Sin embargo, aclaró que su libro no era una autobiografía ni una exposición pública de sus exparejas.

Fox recordó que comenzó a reprimir su entusiasmo durante las ceremonias de premios, cuando percibió críticas por expresar su alegría ante el reconocimiento profesional Instagram Megan Fox

¿Qué dijo Megan Fox sobre las dificultades para hablar de sus experiencias?

Durante la entrevista con Call Her Daddy, la actriz reflexionó sobre los motivos por los que algunas mujeres deciden no contar públicamente situaciones de abuso.

Fox señaló que quienes hablan de esas experiencias pueden enfrentar cuestionamientos, descalificaciones o acusaciones. Según dijo, el temor a esas reacciones puede convertirse en un obstáculo para compartir lo ocurrido.