Newsom vs. Elon Musk: lo llamó “gran decepción” y lo acusó del retraso de EE.UU. con los autos eléctricos

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó a Elon Musk, líder de Tesla, en una entrevista reciente. El mandatario demócrata calificó al empresario como una “gran decepción” y lo acusó de estar interesado en “otras agendas”.

Críticas directas de Newsom a Elon Musk como empresario automotriz

Newsom manifestó su preocupación por el rumbo de la industria de vehículos eléctricos en Estados Unidos. En ese marco, dejó frases contundentes sobre el papel del magnate tecnológico.

Gavin Newsom cuestionó a Elon Musk por permitir el avance de China en la industria de vehículos eléctricos @CAGovernor

Durante una entrevista con Fox News, aseguró: “Elon Musk es una gran decepción. Él solía ser el campeón de esta industria, pero ahora parece más interesado en otras agendas que en mantener nuestro liderazgo”.

El mandatario californiano enfatizó la urgencia de recuperar el liderazgo tecnológico para no quedar “rezagados” de forma definitiva. Según su consideración, el país requiere un “compromiso real” para mantener su competitividad frente a potencias extranjeras.

“EE.UU. pierde la carrera de los autos eléctricos frente a China. Ellos avanzan mientras nosotros nos quedamos estancados en disputas internas”, advirtió.

Según Newsom: las consecuencias del retraso tecnológico en el país

De acuerdo con la postura del gobernador, el estancamiento en la producción nacional de vehículos eléctricos afecta los objetivos estratégicos de la nación norteamericana. Sostuvo que, sin una dirección clara, el sector enfrenta “obstáculos” que limitan su expansión en el mercado global.

Falta de liderazgo: Newsom señaló que la situación actual debilita la posición de ventaja que poseía el país.

Newsom señaló que la situación actual debilita la posición de ventaja que poseía el país. Riesgo estratégico: el avance acelerado de otros mercados pone en peligro la soberanía tecnológica estadounidense.

Las Gigafactory de Tesla, producen motores eléctricos, sistemas de propulsión, baterías para vehículos y Powerwall (FB/Teslaowners)

“El retraso de EE.UU. con los autos eléctricos afecta a miles de empleos potenciales y a nuestra capacidad de competir en el siglo XXI”, agregó el mandatario estatal.

El gobernador llamó a retomar la senda de la innovación para proteger los intereses nacionales. Al mismo tiempo, aclaró que California mantiene su postura crítica ante la falta de resultados satisfactorios por parte de las figuras clave del área.

El rol de California en la transición tecnológica

El gobernador defendió el rol del Estado Dorado como motor de innovación frente al panorama nacional.

“California seguirá con su plan, pero necesitamos que el resto del país y sus líderes empresariales despierten ante esta realidad”, señaló Newsom.

Gavin Newsom también criticó a Donald Trump

En un reciente episodio de The Axios Show, Newsom también apuntó contra el presidente Donald Trump por el avance de China y la pérdida de control estadounidense en materia tecnológica.

“Creo que esto es culpa de Trump, no solo de Elon Musk”, apuntó el líder californiano. A su vez, cuestionó el “desmantelamiento sistemático” de los incentivos y mandatos federales para vehículos eléctricos, lo cual calificó como “el mayor gol en contra”.

En esa línea, el mandatario elogió al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, por su innovación tecnológica. “Puede mirar una montaña y ver a través de ella”, soltó. También hizo lo propio con Peter Thiel, fundador de Palantir, sobre quien dijo que cuenta con un intelecto “de otro nivel”.

“No se le debería encasillar únicamente en la política, como sé que mi partido suele hacerlo”, añadió, y concluyó: “Pertenece a muchos ámbitos diferentes”.