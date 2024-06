Pensaron que habían visto a JLo en Miami, pero esta fue la sorprendente verdad

Escuchar

Jennifer Lopez se volvió viral en las redes sociales luego de que un grupo de fanáticos dudara de su presencia. “¿Es realmente ella?”, comenzaron a preguntarse al verla en el Miami Swim Week, el desfile de modas de trajes de baño que año tras año se celebra en Miami. Recientemente, trascendió que la artista canceló su gira de verano borel, por lo que no habría sido descabellado que se presentara en el evento.

En un video publicado por una cuenta de Instagram que suele compartir contenido de Miami, se puede ver a una mujer antes de salir al escenario, en el camarín del Arts Hearts Fashion. Allí aparece rodeada de hombres que actúan de guardaespaldas. Luego, en el mismo clip, se la ve tomando unos tragos en un club nocturno de la zona, con lentes y el pelo recogido.

La imitadora de Jennifer Lopez impacta con su imagen Connie Peña/Instagram

Ambas situaciones generaron más expectativa entre los fanáticos. “¿Por qué estaría rodeada de seguridad si no fuera ella?”, dejaron entre las reacciones. El vestuario de la mujer era muy similar a otros de JLo. Un top blanco y negro con transparencias y brillos y una falda larga negra tipo capa. Por último, en todas las filmaciones se la puede ver mientras camina y desfila con mucha personalidad, una característica de la famosa intérprete.

La incógnita terminó cuando esta mujer se hizo presente en la publicación y pidió que la etiquetaran. No se trataba de Jennifer Lopez, ni tampoco alguien que quería robarse su identidad. La mujer que se llevó todas las miradas era una artista que trabaja como imitadora de la artista en distintos eventos públicos.

Quién es la imitadora de JLo

Su nombre es Connie Peña y es actriz, cantante, bailarina e imitadora de Lopez. Actualmente, tiene una comunidad de varios cientos de miles de seguidores en Instagram, donde publica contenido vestida, peinada y maquillada como JLo. Su parecido es realmente sorprendente y en más de una ocasión ha logrado engañar a los fanáticos.

Connie Peña en un show tributo a Jennifer Lopez Instagram @Connie.Peña

Además de sus actos, muchos eventos la contratan para confundir al público con la presencia de Lopez en bodas, cumpleaños y fiestas privadas. Su pico máximo de conocimiento llegó en febrero de 2020 cuando participó del Super Bowl LIV en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens en una imitación.

Por qué Jennifer Lopez canceló su gira

La productora de espectáculos Live Nation anunció que la gira de verano boreal, This Is Me... Live, de JLo había sido cancelada, porque “la cantante se estaba tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”. Por su parte, la artista aseguró que fue una decisión muy difícil de tomar. “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos”, escribió.

Ben Affleck y Jennifer Lopez están casados Imanlat

“Sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que lo compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los amo mucho a todos. Hasta la próxima”, agregó.

Rápidamente, los fanáticos comenzaron a difundir distintas hipótesis del fundamento de la repentina decisión. Entre los rumores, algunos creen que se debe a una supuesta crisis matrimonial que enfrenta con su esposo, el actor Ben Affleck.

