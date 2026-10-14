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Pierce Brosnan, famoso 007, y la llamada urgente para encontrar la voz de su mafioso: “Tengo 20 minutos”

El director Guy Ritchie le pidió al intérprete que improvisara un acento irlandés poco antes de comenzar la grabación

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Pierce Brosnan recurrió a su entrenador de dialectos cuando tenía 20 minutos para preparar el acento de su personaje
Pierce Brosnan recurrió a su entrenador de dialectos cuando tenía 20 minutos para preparar el acento de su personajeInstagram @piercebrosnanofficial

Pierce Brosnan, el actor de 73 años que interpretó a James Bond en cuatro películas de la saga 007, enfrentó un desafío diferente al asumir el papel de un jefe criminal en la serie MobLand, de Paramount+. Acostumbrado a interpretar personajes elegantes y controlados, tuvo que construir a Conrad Harrigan, un mafioso de temperamento explosivo cuya personalidad y forma de hablar se alejaban de los papeles que marcaron su carrera.

¿Por qué Pierce Brosnan tuvo que buscar una nueva voz para su personaje en MobLand?

  • En una entrevista publicada por Interview Magazine el 30 de septiembre, Brosnan conversó con Helen Mirren, su compañera de reparto, sobre las decisiones que tomó para interpretar a Conrad Harrigan.
  • Durante el intercambio, recordó una situación que ocurrió antes de filmar una escena con Tom Hardy.
Guy Ritchie le pidió que utilizara un acento irlandés y explorara el carácter descontrolado del mafioso
Guy Ritchie le pidió que utilizara un acento irlandés y explorara el carácter descontrolado del mafiosoInstagram @piercebrosnanofficial

El actor explicó que, cuando Guy Ritchie le envió los guiones, el personaje pertenecía a una familia irlandesa del norte de Londres. Esa característica lo llevó a preguntarse qué acento debía utilizar. Brosnan consultó al director, quien le respondió: “No te preocupes por eso. Lo resolveremos ese día”.

Sin embargo, el intérprete reconoció que la respuesta no consiguió tranquilizarlo. Durante las siguientes semanas pensó en cómo debía hablar su personaje. “Me dijo que me lo sacara de la cabeza, cosa que, por supuesto, no hice. Me preocupé y pensé en ello”, recordó.

Cuatro o cinco semanas después, cuando llegó al set para filmar una escena extensa junto a Hardy, Ritchie le dio una nueva indicación: “Simplemente hazlo irlandés y vuélvete loco”.

Fue entonces cuando decidió comunicarse con Brendan, su entrenador de dialectos y amigo personal. “Brendan, tengo 20 minutos, amigo. Necesito un acento irlandés”, recordó que le dijo durante aquella llamada.

La historia familiar que inspiró la voz del mafioso Conrad Harrigan

La búsqueda de Brosnan estuvo vinculada con sus propios orígenes. Su padre, Tom Brosnan, a quien nunca conoció, provenía del condado de Kerry, en Irlanda.

El actor explicó que conservaba una referencia de la musicalidad característica de esa región y decidió utilizarla como punto de partida. “Un acento de Kerry, Brendan. Envíame algo”, recordó que le pidió a su entrenador.

Las raíces familiares de Pierce Brosnan influyeron en la elección del acento de su personaje
Las raíces familiares de Pierce Brosnan influyeron en la elección del acento de su personaje

La respuesta llegó con una recomendación particular: escuchar a Michael Healy-Rae, un político irlandés. “Me dijo: ‘Mira a este hombre. Es un político irlandés llamado Michael Healy-Rae’”, relató.

Brosnan buscó al dirigente en YouTube y encontró un video de una intervención suya en el Parlamento de Irlanda. En las imágenes, Healy-Rae aparecía con una gorra plana y hablaba con el acento que el actor necesitaba como referencia. “Y simplemente me lancé a hacerlo”, explicó sobre el momento en que incorporó esa referencia a su interpretación.

¿Cómo construyó Pierce Brosnan la personalidad de Conrad Harrigan?

La voz fue uno de los elementos que definieron al personaje, pero el actor también trabajó sobre su vestuario, su postura y su manera de desplazarse.

Brosnan describió a Conrad como un hombre que intenta comportarse y vestirse como un caballero inglés, aunque su personalidad contradice esa apariencia.

El actor encontró inspiración en Michael Healy-Rae, un político irlandés originario de Kerry
El actor encontró inspiración en Michael Healy-Rae, un político irlandés originario de KerryInstagram @piercebrosnanofficial

Durante la conversación, Mirren destacó que Harrigan tiene una forma particular de ocupar el espacio y caminar. El actor coincidió y explicó que adopta una postura inclinada hacia adelante.

“A veces me encuentro diciéndome: ‘Párate derecho’. Pero una vez que entro en el personaje, voy directamente hacia la gente”, señaló.

La actriz también comparó su comportamiento con el de un volcán que mantiene todo bajo control hasta que finalmente estalla.

Brosnan aseguró que interpretar esa personalidad le permitió abandonar algunas de las características que había mantenido durante su trayectoria. “Ha sido muy liberador”, expresó.

Además, reconoció que el personaje le provoca humor y que disfruta interpretarlo. Mirren, quien encarna a su esposa en la ficción, destacó la dinámica entre ambos personajes.

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