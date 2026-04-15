Más de diez latinos entre las 100 personas más influyentes del mundo según Time en 2026: uno por uno

La revista Time publicó este miércoles 15 de abril su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo correspondiente a 2026, y 12 figuras de origen latino o latinoamericano integran la selección. La nómina abarca cinco categorías (Líderes, Titanes, Íconos, Pioneros y Artistas) y refleja una presencia latinoamericana que representa el 12% del total de personalidades elegidas este año. La actriz Zoe Saldaña es una de las cuatro personas que aparecen en la portada de la edición.

Zoe Saldaña y Benicio del Toro, los referentes del cine latino en la lista

Saldaña, de origen dominicano y puertorriqueño, integra la categoría Titanes. De acuerdo con el perfil publicado por Time, el director James Cameron señaló que la actriz, ganadora del Óscar, ha protagonizado películas con una recaudación conjunta superior a la de cualquier otro intérprete en la historia del cine, y resaltó su orgullo por sus raíces afro-latinas.

Benicio del Toro figura en la categoría Artistas: recibió este año una nominación al Óscar como mejor actor de reparto por la película "Una batalla tras otra" GettyImages

El actor puertorriqueño Benicio del Toro figura en la categoría Artistas. Del Toro recibió este año una nominación al Óscar como mejor actor de reparto por la película Una batalla tras otra, según informó la agencia EFE.

Wagner Moura, Rauw Alejandro y Kica Matos: cultura latina y activismo en Íconos

El brasileño Wagner Moura, conocido por su papel en la serie Narcos, integra la categoría Íconos junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, cuya trayectoria musical es presentada por Time como una expresión de la expansión global de la cultura pop latina.

La trayectoria musical de Rauw Alejandro es presentada por Time como una expresión de la expansión global de la cultura pop latina Rauw Alejandro

Kica Matos, activista de origen puertorriqueño y presidenta del National Immigration Law Center, completa la representación latina en esa categoría por su trabajo de resistencia legal frente a las políticas migratorias de la administración Trump y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sheinbaum, Rubio y Grossi: el peso político y diplomático de la región

En la categoría Líderes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aparece por segunda vez en el TIME100.

El periodista Ioan Grillo, autor especializado en crimen organizado en México, destacó en su perfil que Sheinbaum sorteó un inicio de mandato marcado por presiones arancelarias y tensiones con Washington, al tiempo que combinó operaciones contra carteles con una defensa de la soberanía nacional.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escucha durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el 23 de febrero de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Ginnette Riquelme - AP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también figura en esa categoría junto a jefes de Estado como Donald Trump, Xi Jinping y el papa León XIV.

El diplomático argentino Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), completa la representación latinoamericana en la sección política y de liderazgo global.

Activistas, científicos e indígenas: Huerta, Canaquiri Murayari y los investigadores brasileños

La categoría Pioneros incluye a Dolores Huerta, activista de origen mexicano y con 96 años la persona de mayor edad en toda la lista, cuya trayectoria en la defensa de los derechos civiles y laborales de la comunidad latina en Estados Unidos abarca más de seis décadas.

Dolores Huerta, activista de origen mexicano y con 96 años la persona de mayor edad en toda la lista Russell Contreras - AP

Entre los Innovadores aparecen la activista indígena peruana Mari Luz Canaquiri Murayari, defensora del río Marañón, y los investigadores brasileños Luciano Moreira, vinculado al World Mosquito Program, y Mariangela Hungria, experta en microbiología de suelos.

Uno por uno, todos los latinos elegidos por la revista Time

Benicio del Toro : actor y productor puertorriqueño.

: actor y productor puertorriqueño. Zoe Saldaña : actriz estadounidense de padre dominicano y madre puertorriqueña.

: actriz estadounidense de padre dominicano y madre puertorriqueña. Mari Luz Canaquiri Murayari : líder indígena y activista peruana (defensora del río Marañón).

: líder indígena y activista peruana (defensora del río Marañón). Luciano Moreira : investigador brasileño (conocido por su trabajo en el proyecto World Mosquito Program).

: investigador brasileño (conocido por su trabajo en el proyecto World Mosquito Program). Wagner Moura : actor y cineasta brasileño.

: actor y cineasta brasileño. Rauw Alejandro : cantante y compositor puertorriqueño.

: cantante y compositor puertorriqueño. Kica Matos : activista y líder de derechos civiles puertorriqueña.

: activista y líder de derechos civiles puertorriqueña. Claudia Sheinbaum : presidenta de México.

: presidenta de México. Marco Rubio : político estadounidense de padres cubanos.

: político estadounidense de padres cubanos. Rafael Mariano Grossi : diplomático argentino y Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

: diplomático argentino y Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Dolores Huerta : líder sindical y activista por los derechos civiles estadounidense de origen mexicano.

: líder sindical y activista por los derechos civiles estadounidense de origen mexicano. Mariangela Hungria: científica e investigadora brasileña (experta en microbiología de suelos).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.