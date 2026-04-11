Qué es el “acento de Miami”, el dialecto más popular del sur de Florida

En las últimas décadas, Miami pasó de ser una ciudad con una amplia población bilingüe a convertirse en el escenario de una variedad regional de inglés con características propias. Ese fenómeno, conocido coloquialmente como “acento de Miami”, describe un dialecto emergente en el que el contacto sostenido con el español dejó huellas en el vocabulario, los significados y ciertas construcciones del idioma local.

Cómo surgió el acento de Miami y qué lo caracteriza

El estudio de Phillip M. Carter y Kristen D’Alessandro Merii, publicado en 2023 en English World-Wide, explicó que esta variedad lingüística surgió a partir de un contacto sostenido entre el español y el inglés en el sur de Florida durante más de medio siglo. Ese proceso coincidió con cambios demográficos que modificaron la composición de la ciudad.

Según los datos analizados, en 1960 la población hispana representaba el 4% de Miami. En las décadas siguientes, ese porcentaje creció de manera progresiva:

24% en 1970

36% en 1980

49% en 1990

57% para el año 2000.

En 2010 llegó al 64,5% en el condado de Miami-Dade

Esa dinámica implicó la llegada constante de nuevos hablantes de español, lo que mantuvo el contacto entre ambas lenguas, incluso entre quienes tenían mayor dominio del inglés.

Qué rasgos lingüísticos tiene el inglés de Miami

El análisis se centró en los llamados calcos léxicos y semánticos, es decir, expresiones locales influenciadas directamente por estructuras del español. Estos fenómenos se producen cuando una lengua transfiere significados o construcciones a otra.

Los autores identificaron que el inglés de Miami presenta modificaciones en el vocabulario, pero también en la forma en que se organizan las oraciones. Algunas de estas estructuras implican cambios en preposiciones, orden de palabras o usos verbales.

El estudio sostuvo que este tipo de influencia se vuelve más duradera cuando la población inmigrante alcanza una posición mayoritaria y mantiene niveles altos de bilingüismo a lo largo de varias generaciones.

El crecimiento de la población hispana consolidó ese contacto lingüístico a lo largo de varias generaciones Freepick

Acento de Miami: palabras y frases más comunes

La investigación analizó ejemplos concretos que aparecen en el habla cotidiana. Entre ellos, se encuentran construcciones como:

“Invite me a beer”, en lugar de “buy me a beer”.

“Make a party”, en vez de “throw a party”.

“Get down from the car”, en lugar de “get out of the car”.

“Put the light”, en vez de “turn on the light”.

“Throw a photo”, en lugar de “take a picture”.

En el plano gastronpomico aparece “meat empanada” en lugar de “beef empanada”.

Uso de “thinking in”, en vez de “thinking about”.

“Yes, I want”, como respuesta afirmativa.

“Go to your office”, en contextos donde otras variantes del inglés usarían “come to”.

A su vez, el estudio también identificó el uso de “super” como intensificador, en frases como “super big”, con un valor equivalente a “very” o “really”.

El dialecto incorpora calcos léxicos y cambios en estructuras gramaticales del inglés Freepick

Cómo cambia el acento de Miami según la generación

Para medir la producción de estas formas, los investigadores realizaron un experimento de traducción con 33 participantes bilingües. El grupo incluyó hablantes de primera generación nacidos fuera de Estados Unidos y de segunda generación nacidos en Miami.

Los resultados mostraron que los hablantes de primera generación utilizaron con mayor frecuencia expresiones influenciadas por el español. En ese grupo, el 93% tradujo “dame un chance” como “give me a chance” y “me invitó una cerveza” como “he invited me a beer”.

Miami desarrolló una variedad propia de inglés marcada por la influencia del español Freepick

En la segunda generación, el 100% mantuvo expresiones como “give me a chance” y “go to your office”, mientras que el 83% utilizó “meat empanada” y el 58% “he invited me a beer”.

En términos generales, la primera generación produjo este tipo de estructuras en el 44% de los casos analizados, mientras que la segunda lo hizo en el 34%.