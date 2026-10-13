Ben Affleck, 54 años, sobre el orgullo hispano: “Estados Unidos es un país de inmigrantes”

El pasado 9 de octubre se estrenó Animals, la película dirigida y protagonizada por Ben Affleck que cuenta con la participación de actores latinos. En ese contexto, el actor y director remarcó en una entrevista con el periodista Jorge Ramos que “Estados Unidos es un país de inmigrantes”.

Los dichos de Ben Affleck sobre la comunidad inmigrante

El director destacó la importancia de la comunidad migrante en el programa de YouTube de Ramos: Así veo las cosas, donde sostuvo que la historia de la comunidad inmigrante representa a Estados Unidos y que esto lo quiso realzar en la película Animals.

“Estados Unidos es un país de inmigrantes. La historia de los personajes de Luis y Adriana [de la película Animals] representa al país”, dijo en español.

En ese contexto, aseguró que fue fundamental reivindicar la dignidad de los inmigrantes en el largometraje. Por eso decidió presentar a Ramón, interpretado por el actor mexicano Luis Gerardo Méndez, como el héroe de la historia.

“Es un asunto muy importante hoy en día que los personajes puedan representar la dignidad de inmigrantes”, dijo.

Las secuelas de las redadas migratorias del ICE, según Ben Affleck

El coescritor de Good Will Hunting también hizo alusión a las redadas coordinadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante la administración Trump.

Ben Affleck aseguró que el rodaje se vio afectado por redadas del ICE Netflix

Durante el rodaje de Animals en Los Ángeles, aseguró que el equipo se vio afectado por los operativos migratorios. “Tuvimos días donde nos dijeron que no podíamos grabar porque había una redada”, relató.

“Fue increíble para mí mirar que las cosas que estaban en el guion pasaban en la vida real”, agregó sobre las similitudes de la política migratoria actual con la sinopsis del largometraje.

Ante esta situación, señaló que estos hechos han generado “mucho miedo, ahora más que nunca” en las comunidades migrantes que viven en ciudades como La Gran Naranja.

La postura de uno de los protagonistas de Animals sobre el contexto migratorio en EE.UU.

Luis Gerardo Méndez, el actor que interpreta a Ramón, también analizó el contexto migratorio actual en el país norteamericano. En diálogo con Variety, afirmó que, sin importar el estatus migratorio de una persona, nadie debería perder su dignidad.

“Me resulta muy difícil hablar de estas familias que son separadas”, dijo.

Luis Gerardo Méndez (extrema izquierda) asegura que ningún migrante debería perder su dignidad en EE.UU. Fernando Llano - AP

De igual modo, señaló que “nadie deja su hogar porque quiere”, sino que las personas se ven obligadas a emigrar por diferentes situaciones de violencia y persecución política.