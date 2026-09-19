¿Qué edad tiene Don Francisco? La leyenda de Sábado Gigante regresa a la TV después de 11 años y se estrena en octubre

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, retorna a Univision 11 años después del final de Sábado Gigante. El conductor estrena el domingo 11 de octubre Gigantes con Don Francisco. El programa se hará en el mismo estudio donde grabó su histórico espacio durante décadas. La leyenda, que tiene 85 años, inicia un nuevo ciclo en la televisión.

Cuántos años tienes Don Francisco, la leyenda de la televisión

Don Francisco nació el 28 de diciembre de 1940 en Chile. Es un actor y productor, conocido por Los 33 (2015), Quiero ser estrella (1997) y el mundialmente conocido Sábado Gigante (1986). Está casado con Temmy Muchnick. Tienen tres niños.

“Gigantes con Don Francisco” se estrenará el 11 de octubre y tendrá ocho entregas Instagram @donfranciscotv

Gigantes con Don Francisco, la nueva propuesta de Kreutzberger, que combina entrevistas, música y participación del público, llega a la pantalla a las 19 hs (hora de la costa este de EE.UU.). Cada entrega tendrá una duración de una hora, incluidos los anuncios comerciales, y estará disponible en la plataforma ViX un día después de su emisión original.

Cuántos episodios tendrá Gigantes con Don Francisco

Durante una visita al programa Despierta América, Don Francisco detalló que el proyecto consiste en una serie limitada de ocho episodios.

Don Francisco en el episodio final de Sábado Gigante en los estudios de Univision en Miami, el 19 de septiembre de 2015 Rodrigo Varela - Getty Images North America

Según el animador, el formato busca recuperar recuerdos de su extensa trayectoria televisiva y entrelazarlos con figuras y contenidos del presente. “Nuestros invitados van a ser gigantes”, afirmó Kreutzberger al referirse a la relevancia de las personalidades que pasarán por el set. Entre los primeros convocados figuran Lucero, Luis Fonsi y el futbolista Memo Ochoa.

El conductor adelantó que la serie reunirá a referentes del deporte y la música, con un enfoque que incluirá videos de archivo, reencuentros personales y momentos de emoción. La banda Los Trujillos aportará la música en vivo, con la particularidad de contar en el piano con el nieto de Valentín Trujillo, músico que acompañó a Don Francisco durante más de 50 años.

Don Francisco inicia un nuevo programa con Nitzia Chama

El rol del público será central en este regreso. Nitzia Chama, la coanimadora del programa, tendrá la tarea de gestionar la interacción con la gente presente en el estudio. Chama destacó que el ambiente resultó muy emotivo y adelantó que habrá juegos y premios, incluidos automóviles. “Estoy con el público”, explicó la conductora veracruzana sobre su función. Don Francisco eligió a Chama por su juventud, con el fin de lograr un equilibrio generacional en la conducción. “Pensé que podía ser una buena compañía porque ella es de una generación mucho más joven”, señaló el animador.

El regreso de Don Francisco ocurre tras un largo camino fuera de Univision, donde encabezó ciclos como Don Francisco te invita en Telemundo y Don Francisco: Reflexiones 2021 en CNN en Español. Al ser consultado sobre los motivos de su retorno, Kreutzberger definió el proyecto como un desafío personal. Incluso reveló que su esposa cuestionó la decisión inicialmente. Pese a los años transcurridos, el conductor mantiene una dedicación absoluta y aseguró que todavía piensa por la noche en cómo mejorar cada detalle de la producción.

A pesar de los cambios tecnológicos y sociales en la televisión durante su ausencia, el animador confía en la vigencia de su estilo. “¿Qué dice el público?”, se preguntó el conductor al destacar que ese vínculo permanece intacto a pesar del paso del tiempo y la evolución de los medios globales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.