Quién era Muñequita Milly, la cantante peruana de 23 años que murió por una liposucción: estrella de folclore y madre de un niño

La cantante de folclore peruana Flor Sheiza Quispe Sucapuca, más conocida por su nombre artístico Muñequita Milly, murió el pasado 3 de abril a sus 23 años, tras haberse realizado una cirugía estética, más precisamente una liposucción. La causa del fallecimiento, según la necropsia realizada, fue: múltiples laceraciones intestinales y peritonitis, que es una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos abdominales.

Estaba casada con Wilfredo Quispe Gaspar y juntos tenían un pequeño hijo de un año y cuatro meses. En diálogo con la conductora peruana Magaly Medina, el hombre lamentó la muerte de su esposa y apuntó contra el médico que la operó: “Mi hijo está aquí en Lima. No lo va a ver crecer, él no va a ver a su madre, qué le voy a decir cuando sea más grande, murió a causa de alguien irresponsable que no debería estar operando”.

A pesar de su corta edad, llevaba una larga trayectoria en la industria musical. Cuando tenía solo cinco años, empezó a demostrar talento. Por eso, su padre, Jaime Quispe, la inscribió en un concurso que se realizó durante el aniversario de Yanahuaya, su distrito natal en la provincia de Sandia, departamento de Puno. Con micrófono en mano, cantó la canción “No me caso”, de Fresialinda, y dio inicio a su carrera.

Cuando comenzó a ganar exposición y popularidad, su familia le brindó apoyo no solo en su vida personal, sino también en el plano profesional. Su padre se convirtió en su manager, mientras que su hermano Oliver Jaime se hizo cargo del teclado en la banda. “Es el cerebro detrás de mis éxitos”, aseguró la artista, que había cumplido 23 años el 18 de diciembre de 2023. Es que justamente su hermano es el autor de “Ojitos hechiceros”, “Busca otro amor” y “Maldito destino” alguno de los grandes éxitos de Muñequita Milly.

La muerte de Muñequita Milly, tras una liposucción con un reconocido médico

Días antes de su muerte, Muñequita Milly había visitado el 27 de marzo al reconocido médico Víctor Barriga Fong para realizarse una liposucción, que consiste en la extracción de grasa y tejido adiposo de diversas partes del cuerpo para mejorar la apariencia corporal. Poco después de la intervención quirúrgica, la joven comenzó a sentir molestias estomacales y decidió hablarle al cirujano, que le dijo que eran normales.

Sin embargo, la artista empezó a sufrir fuertes dolores, por lo que tuvo que ser operada nuevamente el 1° de abril en la misma clínica. La situación no mejoró y terminó inconsciente, por lo que fue trasladada a la Clínica del Inca, ubicada en el distrito de Miraflores, en Lima. Allí permaneció internada hasta que murió el 3 de abril. Al día siguiente, amigos, familiares, fanáticos y otros artistas la despidieron durante un multitudinario homenaje que se llevó a cabo en el complejo Santa Rosa, ubicado en Santa Anita. Los restos luego serán trasladados a su Yanahuaya natal para que sean velados en una ceremonia íntima y luego enterrados.

En ese contexto, Víctor Barriga Fong no solo fue criticado por el exesposo de Muñequita Milly, que lo calificó como “un irresponsable que no debería estar operando”, sino también por el hermano de la víctima. “No nos dio la cara. Estamos destrozados, queremos justicia tajante contra el Dr. Fong. Como es posible que pueda operar sin prever lo que pueda pasar durante la sesión”, dijo Oliver en una entrevista con Magaly Medina. El doctor será investigado por las autoridades y ya fue llamado a declarar por la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. En tanto, su clínica fue clausurada.

