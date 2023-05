Murió Daniel Toro, figura ilustre de la canción folklórica

escuchar

El reconocido trovador salteño, Daniel Toro murió este jueves, a los 82 años. La triste noticia la confirmó su hijo Facundo. El intérprete y compositor se encontraba internado desde el 28 de abril debido a un cuadro de neumonía que no pudo superar. Se había alejado de la música luego de que le diagnosticaran cáncer de garganta.

Entre las reconocidas composiciones del artista se pueden hallar “Zamba para olvidarte” , “Fiesta en salta”, “Mi mariposa triste” y “Para ir a buscarte ”.

Toro nació en Salta el 3 de enero de 1941. En su adolescencia, formó parte de diversos grupos folklóricos, entre ellos, Los Tabacaleros, Los Forasteros, Los Viñateros y Los Nombradores. De este último se alejó para iniciar su recorrido como solista. En 1966 llegó por primera vez al festival de Cosquín y al año siguiente ya recibía el galardón consagratorio que sería tan solo el puntapié de su carrera, cuyo repertorio tuvo canciones memorables fruto de su sociedad con diversos poetas.

Daniel Toro, una voz imprescindible del folklore argentino

Respecto a esa asociación, el músico le contaba a LA NACION en 2021: “Mi sueño era llegar a ser un gran músico y armar una orquesta, pero lo que más me gustaba era cantar. Cantaba, ganaba concursos. Yo quería estudiar música pero no me daba el cuero, no tenía plata. Pero le agradezco a Dios y a la gente por lo que hice. Todo tiene que ver con todo. Dios es un todo, en la inmensidad, en el macrocosmos. En un momento me interesé en la mecánica de lo cuántico. Así lo amo a Dios y no me gusta la gente que dice ‘no creo en nada’. ¿Para qué vivimos si no creemos en nada? Y nada se pierde, todo se transforma. Así es el universo, infinito e interminable. El amor puede estar en todo. Se puede poner amor hasta para cantarle a una mesa porque a esa mesa vieja estuviste sentado con gente que amaste. Todo eso aprendí. Se puede amar, se puede odiar, pero yo no sé odiar”, expresaba.

En diálogo con este medio, el artista también habló sobre cómo recibió el duro golpe del diagnóstico de cáncer e hizo referencia a cómo tuvo que “curar el alma”. “No tengo broncas”, manifestaba. “Lo mismo cuando prohibieron mis canciones. Lo acepté como algo que tenía que pasar (...) Dios me hace sentir que todo pasa. No soy más que una semilla. También es importante la idea de patriotismo. La palabra patriota es hermosa. Patriotero no. Y me preocupan las cosas que van a terminar con el hombre. Quizás tenga que comenzar de nuevo, con una nueva semilla. Y un argentino nuevo. No sé si lo veremos, pero ese es mi deseo”.

