La puertorriqueña Jennifer Barreto, de 27 años, se consagró como Miss Universo 2026 en la 75.ª edición del certamen, realizada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Se impuso ante 116 candidatas y recibió la corona de la mexicana Fátima Bosch.

Quiénes quedaron en el podio de Miss Universo 2026

Según ¡HOLA!, la primera finalista fue Melissa Núñez , de República Dominicana.

, de República Dominicana. La segunda fue Clara Vegas , de Venezuela.

, de Venezuela. La tercera fue Bea Millan-Windorski , de Filipinas.

, de Filipinas. La cuarta fue Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.

Podio: la primera finalista fue Melissa Núñez, de República Dominicana; la segunda fue Clara Vegas, de Venezuela; la tercera fue Bea Millan-Windorski, de Filipinas; la cuarta fue Georgia Waddington, de Nueva Zelanda Instagram: @missuniverse

Las seis coronas de Puerto Rico en Miss Universo

Barreto se suma a Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Jennifer Barreto tiene 27 años y dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico Instagram: @missuniverse

Quién es Jennifer Barreto: estudios y su trabajo para el Ejército de EE.UU.

Nació en Mayagüez el 17 de diciembre de 1998.

el 17 de diciembre de 1998. Tiene dos maestrías : una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico.

: una en y otra en Se especializó en intervención en situaciones traumáticas , protección infantil y prevención del suicidio.

, protección infantil y prevención del suicidio. Desde 2021 trabaja en Fort Cavazos, Texas , como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, según Telemundo.

, como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, según Telemundo. Su labor busca evitar conductas de riesgo que derivan en violencia doméstica y abuso de sustancias.

Madre y debutante: el camino de Barreto al título de Miss Universo

Es madre de Penélope, de siete años. Es la primera madre en ganar un certamen de belleza en Puerto Rico.

Es la primera madre en ganar un certamen de belleza en Puerto Rico. Hizo su primer desfile profesional en febrero de 2026. Cuatro meses después, derrotó a otras 34 candidatas y ganó el título nacional, de acuerdo con ¡HOLA!

Cómo es la corona de Miss Universo 2026

Se llama El Resplandor de un Legado Eterno y está hecha de oro blanco de 18 quilates.

y está hecha de oro blanco de 18 quilates. Tiene 3150 diamantes que honran los 75 años del concurso, según un comunicado de la Miss Universe Organization.

La corona que recibió Jennifer Barreto fue bautizada "El Resplandor de un Legado Eterno" y está confeccionada con oro blanco de 18 quilates. Instagram; @missuniverse

La respuesta sobre inteligencia artificial que se hizo viral

En una ronda de preguntas, Barreto defendió el uso responsable de la inteligencia artificial y la coherencia con los valores propios.

y la coherencia con los valores propios. Dijo que lo importante no es cuán inteligente sea la tecnología, sino cuán sabios sean quienes la usan.

Su frase final generó reacciones y memes en redes sociales.

Para tener en cuenta

Barreto es la sexta puertorriqueña que gana Miss Universo.

La final se hizo en Puerto Rico, el país de la ganadora.

La corona anterior estaba en manos de la mexicana Fátima Bosch.

La nueva reina combina su carrera en prevención y salud mental con el título.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.