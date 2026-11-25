SAN JUAN.- Jennifer Barreto se consagró como Miss Universo 2026 durante la 75.ª edición del certamen internacional de belleza. La representante de Puerto Rico, de 27 años, se impuso entre 116 candidatas de distintos países y consiguió la sexta corona para su tierra natal, dos décadas después del triunfo de Zuleyka Rivera.

Nacida en Mayagüez, Barreto decidió dedicarse a la salud mental antes de incursionar en el mundo del modelaje. Estudió Psicología y obtuvo dos maestrías, una en esa disciplina y otra en Trabajo Social. También se especializó en intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

En 2021 comenzó a trabajar en Fort Cavazos, Texas, como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Allí, participó en programas de asistencia a familias militares y atención de situaciones de crisis, según informó Telemundo.

Jennifer es psicóloga y cuenta con una maestría en trabajo social (Foto: Instagram @missuniverse)

Pero lo que sorprende de su historia es que, a diferencia de muchas otras participantes, no contaba con una larga trayectoria en los certámenes de belleza. Su recorrido inició en 2025, cuando representó al Municipio de San Sebastián en la competencia nacional y ganó la corona de Miss Universo Puerto Rico 2026.

Esto le dio el pie a ser elegida como la representante de su país. Sin embargo, debió realizar una intensa capacitación, ya que, por ejemplo, no sabía desfilar, ni contaba con herramientas de comunicación y oratoria, aspectos claves en las evaluaciones de los certámenes de belleza internacional.

En cuanto a su vida personal, está casada con Yan Carlos Barreto y es mamá de Penélope, de siete años. Su maternidad también marcó un antecedente en los concursos de belleza de su país, ya que se convirtió en la segunda en lograrlo siendo madre, según consignó el medio especializado Debate.

Jennifer logró recibir la corona en su tierra natal (Foto: Instagram @jennifergonzalezcolon)

Con su triunfo, Puerto Rico alcanzó su sexta corona en la historia del concurso. La primera fue obtenida por Marisol Malaret en 1970, a quien le siguieron Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

La respuesta de Jennifer Barreto sobre la inteligencia artificial que se volvió viral

Durante una de las rondas de preguntas del certamen, Jennifer Barreto fue consultada sobre el avance de la inteligencia artificial y su utilización en la vida cotidiana. La joven centró su respuesta en la importancia de la responsabilidad humana y la preservación de los valores frente al desarrollo tecnológico.

“La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse y yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente. Y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia sobre lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlos se hace difícil”, expresó.

Jennifer Barreto, la ganadora de Miss Universo 2026

Sin embargo, fue la frase con la que cerró su intervención la que despertó la reacción de los usuarios en las redes sociales y dio lugar a numerosos memes. “Por eso a mí no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial, sino cuán sabios seamos nosotros para utilizarla responsablemente”, concluyó.