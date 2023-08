escuchar

Actor de método, obsesivo y minucioso, no hay dudas de que Robert De Niro (80) es uno de los mejores intérpretes de Hollywood. Y aunque sus memorables trabajos en cine hablan de su talento, su vida amorosa también llama la atención porque ha generado más de un escándalo que él mismo preferiría olvidar. En medio de sus extensos matrimonios se lo relacionó con celebrities como Bette Midler y Uma Thurman, intentó conquistar a Whitney Houston y tuvo un romance de seis años con Naomi Campbell, quien lo considera uno de sus grandes amores. Tuvo siete hijos –la última, Gia Virginia, nació el pasado 6 de abril– con cuatro mujeres distintas, una paternidad dudosa por diez años –hasta que un estudio de ADN confirmó que Nina, la hija de la cantante Helena Spring, no era suya– y un escandaloso divorcio que casi lo deja en bancarrota y lo obligó a aceptar papeles en películas y comerciales que, dada su trayectoria, podría haber rechazado. Incluso, en la biografía no autorizada De Niro: una vida (2015), el crítico de cine estadounidense Shawn Levy lo tildó de mujeriego compulsivo, déspota y con serios problemas de adicciones.

El actor junto a su primera mujer, Diahnne Abbott, en París, en 1982 . Getty Images

DIAHNNE ABBOTT: SU PRIMERA MUJER

Se conocieron en el set de Taxi Driver (1976), donde la actriz y cantante Diahnne Abbott (78), que debutaba en la pantalla grande, interpretó a la chica que atiende a Travis –el personaje de De Niro– en el cine para adultos. La pareja se casó en 1976 y el 9 de noviembre de ese mismo año nació Raphael (46), el primogénito del actor. Además, él adoptó a Drena (51), hija de Diahnne de un matrimonio anterior. Actuaron juntos en New York, New York (1977) y El rey de la comedia (1982), ambas dirigidas por Martin Scorsese, y en 1986 la familia se mudó de Los Ángeles a Nueva York. En 1988 se separaron tras doce años de matrimonio.

Con la actriz y modelo Toukie Smith tuvo gemelos por fertilización in vitro y gestación subrogada. Getty Images

TOUKIE SMITH: RELACIÓN INTERMITENTE

El protagonista de Toro salvaje y El Padrino II tuvo una relación con idas y vueltas con la actriz y modelo Toukie Smith (70), hermana del diseñador de moda Willi Smith (murió en 1987) y conocida en Estados Unidos por su rol de Eva Rawley en la sitcom 227 de la cadena NBC. El 20 de octubre de 1995, aunque ya llevaban tiempo separados, se convirtieron en padres de los gemelos Aaron Kendrick y Julian Henry (27), a quienes tuvieron por fertilización in vitro y gestación subrogada. “Entre ellos continúan existiendo lazos muy estrechos y están ilusionados con compartir la educación de sus hijos”, comentó el manager del actor cuando confirmó la noticia del nacimiento de los gemelos.

Naomi Campbell dijo que el actor fue su primer gran amor y quien le enseñó una valiosa lección de vida mientras fueron pareja. Getty Images

NAOMI CAMPBELL: UN AMOR MISTERIOSO

Ambos son muy celosos de su vida privada y por eso se desconoce la fecha exacta del inicio de su relación y la del final, aunque sí se sabe que estuvieron juntos seis años en la década del 90. La supermodelo británica considera al actor como su primer gran amor y quien le enseñó una valiosa lección de vida mientras fueron pareja. “Para mí, la privacidad es importante a la hora de conocer a alguien, y siempre me preocupa que mi trabajo no me lo permita. Pero tengo formas de hacerlo, Robert De Niro me lo enseñó”, contó Naomi (53) en 2019 al diario The Wall Street Journal. Esa no fue la única vez que se refirió públicamente a su ex: en oportunidades anteriores dijo que lo admira tanto personal como profesionalmente y que se alegra de poder seguir siendo amigos. Incluso le dio sus condolencias cuando, el pasado 2 de julio, murió el nieto de 19 años del actor, Leandro, hijo de su hija Drena.

Robert De Niro y Grace Hightower en septiembre de 1998 caminan tomados de la mano durante la premiere de la película "Ronin", en Beverly Hills. Getty Images

GRACE HIGHTOWER: DOS DÉCADAS DE AMOR

Se conocieron en 1987 –él todavía estaba casado con Diahnne Abbott– en un restaurante londinense donde Grace Hightower (68) era mesera. Ella lo atendió sin saber quién era él, y hasta se molestó por la cantidad de preguntas que la estrella de Hollywood le hacía. Pero la situación cambió y empezaron a verse cada vez que De Niro iba a Londres. Diez años después se casaron en su casa de Marbletown, Nueva York, en una discreta ceremonia de sólo once invitados, entre ellos, los actores Joe Pesci y Harvey Keitel. El 18 de marzo de 1998 nació Elliot (25), y un año después De Niro pidió el divorcio: ella lo acusaba de haberle sido infiel y de abusar del consumo de drogas y alcohol, y él solicitó la custodia de su hijo alegando que temía por su bienestar debido al carácter violento de su mujer. La tormenta pasó, se reconciliaron y en 2004 renovaron sus votos matrimoniales en su residencia de Catskill, con más invitados famosos como Martin Scorsese, Ben Stiller y Meryl Streep. Mucho más recluidos de las cámaras, en 2011 tuvieron a Helen Grace (12) a través de gestación subrogada.

La pareja muestra su complicidad en la premiere mundial de "Una familia peligrosa" en septiembre de 2013, en Nueva York. Getty Images

Finalmente, en 2018 comenzaron una nueva batalla legal por su divorcio, donde además de pelear por la tenencia de su hija menor, Hightower exigía la mitad de la fortuna de Robert De Niro, entonces valuada en 500 millones de dólares. Tres años más tarde, la disputa continuaba en los juzgados de Nueva York, donde la abogada del actor aseguró que su representado tenía que aceptar proyectos que no estaban a la altura de su carrera para mantener “el extravagante ritmo de gastos de su ex”.

Robert De Niro y su última mujer, Tiffany Chen, se muestran juntos en el Festival de Cannes 2023 un mes y medio después del nacimiento de su hija, Gia Virginia. Getty Images

TIFFANY CHEN: PATERNIDAD A LOS 79

El actor y la instructora de artes marciales Tiffany Chen (45) se conocieron durante el rodaje de la película Pasante de moda (2015), que De Niro protagonizó junto a Anne Hathaway. Sin embargo, su relación comenzó años más tarde, y fue en 2021 cuando se los vio por primera vez durante unas vacaciones en el sur de Francia. La discreción de la pareja es tal que, en mayo de este año, el actor sorprendió al revelar en una entrevista que a los 79 años se había convertido en padre por séptima vez. Recientemente, la propia Tiffany contó en un programa de televisión que la cualidad que más admira de Robert es cuánto ama a su familia. “Eso podría hacerme llorar un poco”, aseguró.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana