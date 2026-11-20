El 11 de enero de 1989, Ronald Reagan defendió su plan económico durante su discurso de despedida desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington. Ante una audiencia nacional de radio y televisión, el presidente estadounidense atribuyó la recuperación a las medidas iniciadas en 1981: “Recortamos impuestos y regulaciones, empezamos a recortar el gasto. Y pronto comenzó la recuperación”, dijo, según la traducción del pasaje conservado por su biblioteca presidencial.

Qué dijo Ronald Reagan sobre los impuestos y el gasto público

Según el registro oficial de la Biblioteca y Museo presidencial Ronald Reagan, la frase apareció después de una anécdota sobre su primera cumbre económica internacional, celebrada en Canadá en 1981. Reagan recordó que había llegado como el nuevo integrante de un grupo cuyos líderes ya se trataban por sus nombres, y vinculó aquel encuentro con el comienzo de su programa.

(ARCHIVO) El expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan se prepara para su discurso sobre el Estado de la Unión el 21 de enero de 1988 en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D. C. MIKE SARGENT - AFP FILES

Según su relato, dos años más tarde, durante otra cumbre, uno de los participantes le pidió que explicara el “milagro estadounidense”. Reagan utilizó esa escena para reivindicar sus decisiones frente a quienes habían pronosticado inflación y un colapso económico, aunque dejó sin identificar al interlocutor.

Cuándo comenzó la recuperación de EE.UU. y qué papel jugó la Reserva Federal

La cronología permite precisar el alcance de aquel “pronto”. De acuerdo con la historia institucional de la Reserva Federal, la recesión se extendió desde julio de 1981 hasta noviembre de 1982, por lo que la expansión llegó después de una contracción de 16 meses.

La misma fuente atribuye aquella caída a una política monetaria restrictiva destinada a frenar la inflación. Bajo la conducción de Paul Volcker, la Fed permitió que la tasa de fondos federales se acercara al 20%, lo que presionó especialmente a actividades dependientes del crédito, como la construcción y la manufactura.

En 1982, el plan económico de Reagan había logrado bajar un 5% la inflación en Estados Unidos Stock en canva

Hacia octubre de 1982, la inflación había descendido al 5% y las tasas de largo plazo comenzaron a bajar. La Fed también permitió que su tasa de referencia retrocediera al 9%; el desempleo, cercano al 11% al terminar 1982, descendió al 8% un año después, según ese registro.

Estas cifras incorporan al balance una dimensión relevante para los hogares trabajadores de Estados Unidos, incluidos los hispanos: el costo inicial del crédito y la pérdida de empleos. La explicación histórica de la Fed añade el papel de la política monetaria a la interpretación que Reagan presentó sobre sus medidas fiscales.

Qué reconoció Reagan sobre el déficit al dejar la presidencia

Un documento previo permite distinguir entre las propuestas presupuestarias y sus resultados. En su mensaje al Congreso del 10 de marzo de 1981, Reagan planteó eliminar US$67.000 millones en apropiaciones y otras autorizaciones presupuestarias para 1982 que afectarían el gasto futuro, según el archivo presidencial.

En la despedida, el mandatario también reconoció una cuenta pendiente: “El déficit”. Evitó desarrollar la disputa presupuestaria y pidió a sus seguidores que respaldaran a George Bush, quien asumiría la presidencia, para completar las tareas que consideraba inconclusas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.