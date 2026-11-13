Salma Hayek cumplió 60 años y reflexionó sobre cómo cambió su vida en esta nueva etapa: “Sigo haciendo lo que amo”

Salma Hayek cumplió 60 años el 2 de septiembre y en una reciente entrevista compartió cómo vive esta etapa: con optimismo, proyectos y el acompañamiento de su familia. En diálogo con People durante los Women in Film Honors, celebrados el 5 de noviembre en Beverly Hills, California, la actriz mexicana explicó que alcanzar esa edad resultó menos intimidante de lo que había imaginado. “Sigo haciendo lo que amo”, afirmó al describir un presente que también incluye su trabajo como directora.

Salma Hayek reconoció que le sonaba “aterrador” cumplir 60 años

La protagonista de Frida aseguró que se siente “muy optimista” en esta nueva etapa y recordó cómo había cambiado su percepción del paso del tiempo. “Sonaba tan aterrador a los 20, a los 30, a los 40, incluso a los 50. No da miedo en absoluto. Una vez que llegas, no está nada mal”, reconoció la flamante directora de Arena a People.

Salma Hayek posa con su esposo, el empresario francés Francois-Henri Pinault en una gala celebrada en Los Angeles el pasado 7 de noviembre LISA O'CONNOR - AFP

Su explicación reunió tanto la continuidad profesional como los vínculos personales. “Sigo haciendo lo que amo y tengo la bendición de mi familia y mis amigos, salud, energía y sueños. Vamos adelante”, agregó. .

Para su cumpleaños, la actriz expresó su gratitud con un mensaje en Instagram, que acompañó con un carrousel de fotos que recorrían su carrera: “60 y agradecida”.

Salma Hayek se mostró agradecida por su vida tras cumplir 60 años Instagram: @salmahayek

Qué se sabe de Arena, el proyecto que entusiasma a Salma Hayek

Durante la conversación, Hayek mencionó Arena, la película que dirigió y que todavía no se estrenó. Cuando le preguntaron qué aspiraciones tenía, respondió: “Acabo de dirigir mi primera película y eso es muy emocionante”.

Ante la posibilidad de continuar por ese camino, prefirió concentrarse en el trabajo pendiente. “Bueno, déjenme terminar esta. Quedémonos en el presente. Es genial. El presente es genial”, señaló.

Salma Hayek protagonizó Frida y se convirtió en la primera mexicana en ser nominada al Oscar como mejor actriz protagónica

Según reseñó The Hollywod Reporter, se trata de un drama romántico descrita como “una historia de amor prohibido sobre el poder sanador del amor y el deseo”. El largometraje, de corte independiente, se filma actualmente en Quintana Roo y Veracruz, y tiene dentro del elenco a Cara Delevingne y Yura Borisov.

Ese interés por asumir responsabilidades creativas tiene antecedentes en su trayectoria. Hayek protagonizó Frida, dirigida por Julie Taymor, y se convirtió con esa interpretación en la primera mexicana nominada al Oscar a mejor actriz protagonista. La película obtuvo seis candidaturas y ganó dos premios, por maquillaje y música original, en el año 2003.

La familia y su nueva etapa como abuela

El cumpleaños llegó después de otra novedad personal: el nacimiento de su primer nieto, hijo de su hijastro François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck. Hayek compartió en agosto un video en el que sostenía al bebé y le hablaba en español. Aunque el niño se llama François, contó que ella lo llama “Panchito”.

La actriz tiene además una hija, Valentina, de 19 años, con su esposo François-Henri Pinault. La joven encabeza el ranking de los nuevos rostros más codiciados de Inglaterra. “Damas y caballeros: ¡La bebé que salió de mi vientre! Y ahora esta diosa espectacular está en la portada de Tatler", celebró con verdadero orgullo Hayek después de que apareció en la portada de la revista.

Mientras dirige su primera película, Salma Hayek disfruta de su nuevo rol como abuela de François, el primer hijo de su hijastro François Pinault Jr y la condesa Lara Cosima

Al hablar de los años que vienen, Hayek evitó trazar una lista de metas y puso el foco en el presente y en terminar el rodaje de Arena. A los 60 años, la actriz mexicana disfruta de estar más vigente que nunca y tener la posibilidad de seguir trabajando de lo que más ama, acompañada por su círculo íntimo. Y aquella incertidumbre que le provocaba el paso del tiempo, se disipó en el disfrute del aquí y ahora.