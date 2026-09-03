Salma Hayek cumple 60 años: la latina que conquistó Hollywood con una exitosa carrera y hoy disfruta de su familia y su rol de abuela

Salma Hayek cumplió 60 años este miércoles 2 de septiembre y llega a esta nueva década en uno de los momentos más plenos de su vida. La actriz mexicana, una de las figuras indiscutidas de Hollywood, atraviesa además una nueva etapa familiar: en julio nació su nieto, François Pinault Jr., hijo de François Pinault, el hijo de su esposo, François-Henri Pinault, y su pareja, Lara Cosima.

Salma Hayek se convierte en abuela . fotos junto al recién nacido François, hijo de su hijastro François Pinault Jr y Lara Cosima

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Hayek logró construir una carrera que trascendió las fronteras de México. Actriz, productora y empresaria, participó en grandes producciones de Hollywood, fue nominada a los premios más importantes de la industria y también consiguió mantenerse vigente en las redes sociales, donde muestra una faceta más espontánea de su vida.

Sus primeros años en México

La actriz comenzó su carrera en las telenovelas mexicanas antes de llegar a Hollywood

Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, México. Su padre es un empresario de origen libanés y su madre, una cantante de ópera mexicana. Durante su infancia fue diagnosticada con dislexia, una condición que no le impidió avanzar en su formación ni perseguir sus objetivos profesionales.

En un primer momento, su intención era estudiar Relaciones Internacionales. Sin embargo, abandonó esa carrera cuando comenzó a ganar reconocimiento como actriz. Su gran oportunidad en México llegó con la telenovela Teresa, estrenada en 1989, que rápidamente la convirtió en una figura conocida en su país.

El salto a Hollywood y la película que cambió su carrera

En 1991, cuando tenía 25 años, Hayek se trasladó a Los Ángeles con el objetivo de continuar su carrera en Hollywood. Allí comenzó un recorrido que la llevaría a convertirse en una de las actrices latinas más reconocidas de la industria.

Desperado, junto a Antonio Banderas, fue una de las películas que marcó su salto a la industria de Hollywood (Foto: Instagram @salmahayek)

Uno de sus primeros grandes éxitos internacionales llegó con Desperado, la película de Robert Rodríguez estrenada en 1995, en la que compartió protagonismo con Antonio Banderas. A partir de entonces, llegaron otros títulos como Abierto hasta el amanecer y Bandidas, donde volvió a trabajar junto a su amiga Penélope Cruz.

Salma Hayek interpretó y produjo Frida, una película basada en la vida de la artista mexicana

Pero uno de los proyectos más importantes de su carrera fue Frida, la película sobre la pintora mexicana Frida Kahlo. Hayek fue protagonista y también impulsora y productora del proyecto. Su interpretación le valió nominaciones al Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA como mejor actriz, y consolidó su lugar no solo como intérprete, sino también como una figura con peso creativo dentro de la industria.

De actriz a productora

Su carrera detrás de cámaras también tuvo un capítulo destacado con Ugly Betty. Hayek participó como productora de la adaptación estadounidense de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. La serie, emitida entre 2006 y 2010, se convirtió en un fenómeno televisivo y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Emmy y Globos de Oro.

Salma Hayek participó en producciones de grandes estudios como Marvel y Disney (Foto: Instagram @salmahayek)

Con el paso de los años, la actriz mantuvo su presencia en grandes producciones. Formó parte de Eternals, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, y participó en películas como La casa Gucci y Magic Mike’s Last Dance. También prestó su voz a la saga animada El gato con botas, donde volvió a compartir trabajo con Antonio Banderas.

Su historia de amor con François-Henri Pinault

Salma Hayek está casada con el empresario francés François-Henri Pinault desde 2009 Shutterstock

En el plano personal, Hayek está casada desde 2009 con François-Henri Pinault, presidente del grupo Kering, uno de los grandes conglomerados internacionales del lujo, propietario de firmas como Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga.

La pareja contrajo matrimonio por civil en París en febrero de 2009 y dos meses después realizó una segunda celebración en Venecia. Ambos tienen una única hija en común, Valentina Paloma, quien nació en septiembre de 2007 y mantiene una relación cercana con sus hermanos por parte de padre.

La pareja tiene una hija, Valentina Paloma, nacida en septiembre de 2007 (Foto: Instagram @salmahayek)

Hayek también construyó un vínculo estrecho con los otros hijos de Pinault: François y Mathilde, fruto de su primer matrimonio, y August, hijo del empresario y la modelo Linda Evangelista.

Una muestra de ese vínculo se dio el año pasado, cuando August se graduó de la universidad. Para acompañarlo en ese momento especial, la actriz posó a su lado junto al resto de la familia. Además, Hayek le dedicó un afectuoso mensaje en sus redes sociales: “¡Augie! Estamos muy orgullosos de vos. Felicitaciones por haberte convertido en el joven extraordinario que sos y por haber logrado seguir siendo nuestro querido niño".

Salma Hayek acompañó a August, hijo de su marido, en su graduación universitaria junto a Linda Evangelista (Captura: Instagram @salmahayek)

Y sumó: “Y felicitaciones a Linda, François y a todos los padres que lograron que nuestros hijos llegaran hasta este punto. Es más fácil decirlo que hacerlo”.

Orgullosa de sus canas y de su belleza natural

A sus 60 años, Hayek también se convirtió en una figura muy popular en las redes sociales. Con más de 29 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, suele compartir fotografías de su vida cotidiana y no teme mostrarse sin maquillaje ni ocultar sus canas.

Salma Hayek reivindicó sus canas y mostró su cabello natural en distintas publicaciones (Foto: Instagram @salmahayek)

Su apariencia generó además numerosas preguntas sobre sus hábitos de alimentación y ejercicio. Sin embargo, la actriz aseguró que no sigue una dieta estricta ni tiene una rutina deportiva constante.

La actriz suele mostrarse sin maquillaje y apuesta por una imagen más real (Foto: Instagram @salmahayek)

“No importa cuál sea mi filosofía de dieta porque no la sigo. No tengo disciplina, creo que es por el agotamiento. Me encantaría encontrar un nutricionista que fuese capaz de decirme qué comer. Lo único que hago es no comer carne todos los días”, explicó tiempo atrás según un artículo de la revista HOLA.

La actriz celebra seis décadas de vida con una carrera consolidada y una familia numerosa (Foto: Instagram @salmahayek)

A los 60 años, Hayek celebra así una trayectoria que comenzó en las telenovelas mexicanas y llegó hasta las producciones más importantes de Hollywood, mientras atraviesa una nueva etapa familiar y continúa construyendo su propia manera de vivir la fama.