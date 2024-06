Sofía Vergara reveló qué fue lo más duro que le tocó hacer en la miniserie Griselda

Escuchar

Sofía Vergara, la actriz y modelo colombiana que ganó gran popularidad en Estados Unidos con su conocida interpretación en la serie Modern Family, dio un giro dramático en su carrera al interpretar a Griselda Blanco, la narcotraficante conocida como la “Madrina de la Cocaína” en la miniserie Griselda de Netflix. Este papel ha tenido un profundo impacto personal en la actriz.

Durante su participación en el segmento Drama Queens de The Hollywood Reporter, Vergara compartió panel con estrellas como Jennifer Aniston, Jodie Foster, Nicole Kidman, Brie Larson, Anna Sawai y Naomi Watts. En esta conversación íntima, la colombiana reveló los desafíos más difíciles que enfrentó al reencarnar a Griselda Blanco.

Sofía Vergara compartió mesa con figuras como Jennifer Aniston, Jodie Foster, Nicole Kidman, Brie Larson, Anna Sawai y Naomi Watts Foto Instagram @sofiavergara

Un giro dramático en la carrera de Sofía Vergara

Después de la finalización de Modern Family en 2020, donde Vergara interpretó a la carismática Gloria Delgado Pritchett, la actriz decidió aventurarse en un territorio completamente nuevo: el drama. En Griselda, encarna a una de las figuras más notorias del narcotráfico colombiano, un papel que ha sido aclamado por la crítica y ha demostrado su versatilidad como actriz.

A pesar del éxito, uno de los aspectos más difíciles de su interpretación fue su carga emocional. La actriz compartió que revivir el ambiente del narcotráfico fue particularmente doloroso debido a su historia personal. Su hermano Rafael, quien pertenecía al negocio ilícito, fue asesinado por una pandilla, lo que le proporcionó una conexión muy real y dolorosa con el personaje que interpretaba.

La actriz se sinceró y reconoció que la intensidad del personaje y las escenas que debía filmar tuvieron un impacto significativo en su salud mental y física.

La serie de Netflix se filmó en Los Ángeles, California y no en Miami Netflix

Entre los impactos, el rodaje de la serie le causó insomnio severo. “No podía dormir. Decidí tomar Xanax porque tenía que despertarme al día siguiente para seguir de nuevo. Era comenzar a dormir de nuevo o morir”, comentó. Esta dependencia temporal a los medicamentos fue una señal clara del estrés al que estaba sometida.

En múltiples oportunidades, Vergara le dijo sobre su agotamiento y desesperación a su coach de actuación, Nancy Banks. “No sabía si iba a sobrevivir al proyecto de Netflix”, agregó la actriz al subrayar la magnitud del desafío que enfrentaba.

Para hacer justicia a su papel, tuvo que aprender y adoptar hábitos que nunca había experimentado, como fumar. “En realidad, solo había hecho Modern Family, así que no sabía en qué me estaba metiendo”, explicó. Añadió que, a su edad, aprender a fumar y realizar escenas intensas era particularmente difícil. “Es difícil cuando tienes que llorar, matar, ahogarte, inhalar cocaína y beber alcohol. Y nunca en mi vida había tocado un cigarrillo. Nunca. Tuve que aprender, y aprender a fumar a los 50 años, porque vas a estar en cada escena fumando”, afirmó.

El desgaste físico de Sofía Vergara al filmar Griselda

El ritmo de trabajo y la exigencia física del papel fueron un desafío adicional para la oriunda de Barranquilla. Aunque ha estado acostumbrada a la presión de trabajar en televisión, el nivel de intensidad y el tipo de escenas en Griselda eran muy diferentes de lo que había experimentado en Modern Family.

“Comencé a caminar diferente y me paraba diferente. Me ponía una ropa interior que me aplastaba, que me agarraba, que me cambiaba un poquito las curvas de mi cuerpo”, relató en diálogo con 20 minutos. Y reveló que el mayor temor que sintió a la hora de interpretar a Griselda Blanco en la exitosa producción de Netflix era la reacción del público. “No quería que la gente vea la serie y diga: ‘Pero esa es Gloria, lo único es que tiene una nariz de plástico pegada’. Eso me daba muchísimo miedo al comienzo”, agregó.

A pesar de los desafíos, la interpretación de Vergara ha sido ampliamente reconocida y elogiada. La serie, que se estrenó en enero, permitió a sus seguidores ver una faceta completamente nueva de la actriz.

LA NACION