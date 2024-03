Escuchar

El reconocido actor mexicano Ernesto Laguardia ha dejado una huella en la industria del entretenimiento, desde sus primeros pasos como galán de telenovelas hasta su mala experiencia en el programa mexicano Hoy. Su carrera despegó a lo grande cuando obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Quinceañera, en 1987, donde compartió escena con figuras icónicas como Adela Noriega y Thalía. Desde ese momento, su carisma y talento lo catapultaron a la fama.

Además de su éxito en la actuación, también se destacó como empresario y productor. Estudió dirección y producción de cine y televisión en la Universidad de Nueva York, y ha estado involucrado desde 1996 en la creación de diversos proyectos a través de sus firmas Foro 3 S.C. y Producciones Ernesto Laguardia. Su versatilidad lo ha llevado a trabajar en teatro, televisión y cine.

Ernesto Laguardia participó de 38 telenovelas Foto Instagram @ernestolaguardiaoficial

Uno de los hitos más recordados de su trayectoria fue su participación en la telenovela infantil mexicana Amigos x Siempre (2000), que también marcó el debut actoral de la cantante Belinda. Con 38 telenovelas en su currículum, Laguardia ha demostrado su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de roles y géneros, destacándose en producciones como: Amigas y rivales, Amarte es mi pecado, Alborada y Silvia Pinal, frente a ti, entre otros. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de polémicas y controversias.

Ernesto Laguardia y su mala experiencia en el programa Hoy

Entre 2002 y 2003, el actor formó parte del elenco del programa El Club, junto a Adriana Riveramelo. Sin embargo, fue su participación en el matutino Hoy lo que marcó un episodio controvertido en su carrera. El actor y conductor trabajó allí durante una década, pero su paso no fue del todo positivo. En una entrevista con la comunicadora Aurora Valle a fines del año 2023, reveló: “En Hoy, fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción y pues hasta ahí, porque ya para qué darle más importancia. Hay gente que quiero mucho ahí”, expresó.

Aunque no profundizó en detalles, dejó entrever que tuvo algunos desacuerdos con sus compañeros debido a su rigurosidad en la preparación para un proyecto. “Soy quisquilloso con mi trabajo, es lo único que tengo, es mi única carta de presentación porque no tengo padrinos, no tengo nada, pero mi trabajo es mi mejor padrino”, agregó.

En ese sentido, comentó que le gustaba llegar bien informado al programa, así como también leer bien los datos antes de exponerse frente a las cámaras. Sin embargo, esto aparentemente generó fricciones con la producción. “Mientras tú tengas respeto, no pises a nadie, trabajes y hagas muy bien lo que tienes que hacer, ¿cuál es el problema?”, explicó.

¿Qué es de la vida de Ernesto Laguardia?

A sus 64 años, Ernesto Laguardia ha encontrado en Instagram un medio para mantenerse en contacto con sus fieles fanáticos y compartir momentos de su vida. Con más de 491 mil seguidores, el actor comparte no solo episodios de su rutina, sino también su pasión por la poesía. Como parte de su generación de contenido en redes sociales, suele publicar poesías.

Su presencia activa en Instagram demuestra que su conexión con el público sigue siendo sólida y significativa. Aunque en los últimos años, sus apariciones públicas han disminuido, la conducción aún es una parte importante de su vida, ya que continúa con su rol en diversos eventos y proyectos.

El actor fue convocado para integrar el elenco de Papás por conveniencia Foto instagram @ernestolaguardiaoficial

El último trabajo de Laguardia como actor fue en la serie El Junior: El Mirrey de los Capos, lanzada en 2023. Además, recientemente se anunció que formará parte del elenco de Papás por conveniencia, la nueva telenovela de TelevisaUnivisión. El rodaje de esta producción está programado para comenzar el 6 de abril en México.