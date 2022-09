El reality de Netflix que volvió a juntar a Belinda con un exnovio e ilusiona a sus fans

¿Belinda encontrará el amor nuevamente?, la actriz mexicana no deja de estar en boca de todos: está por estrenar un nuevo proyecto para la plataforma de Netflix en el que sorpresivamente convive con uno de sus exnovios.

La vida amorosa de la cantante siempre estuvo bajo los reflectores por lo que se conoce que salió con personalidades del mundo del espectáculo como Lupillo Rivera, Christopher Uckermann quien interpretaba a Diego en la serie juvenil Rebelde, Pepe Díaz, J de la Cueva, Giovani dos Santos, además del cantante de regional mexicano Christian Nodal, entre otros.

Ahora, a 21 años de su rompimiento, vuelve a ver a su ex de la infancia, Uckermann, pues los dos son jueces en la primera temporada de Iron Chef México que se estrenó el próximo miércoles 21 de septiembre.

La expareja se habría enamorado mientras trabajaban en la telenovela infantil Aventuras en el tiempo (2001), pues aunque durante la historia de ficción los artistas representaban dos personajes que sentían amor el uno por el otro, esto saltó de la pantalla y se convirtieron en una de las relaciones favoritas del público. En aquel entonces ella tenía 12 años y él 14.

a expareja se habría enamorado mientras trabajaban en la telenovela infantil “Aventuras en el tiempo” (2001) El Universal (México)

La española contó hace algunos años que Uckermann fue su primero beso, sin embargo, la magia duró muy poco ya que él decidió cortarla. “Con Christopher fue ese beso hermoso y pues con eso tengo”, expresó la intérprete de “Boba niña nice” en una entrevista publicada en el 2020.

Posteriormente, contó en el podcast del comediante Daniel Sosa, que el actor solía cortarla en repetidas ocasiones, cuando ya no quería estar con ella en el set, de una forma peculiar pues le hacía la señal de las tijeras con los dedos. La ex de Nodal también recordó que tras la desilusión amorosa lloró mucho y no quería acudir a los llamados.

“Quería que la máquina del tiempo (de Aventuras en el Tiempo) me llevará ¡pero a... ahorita!”, dijo. Pese al pasado parece que los famosos se llevan bien por lo que se espera que tengan una cordial relación durante el programa. El show también cuenta con la participación de Paty Cantú como conductora, Pedro Sola, Lucía, Méndez Cueva, Michelle Rodríguez, entre otros.

Belinda reveló cuántos días pasó sin bañarse

Desde que terminó su relación con Christian Nodal, la cantante está debajo de los reflectores y cualquier declaración o entrevista que haga se vuelve titular en muchos medios de comunicación. Esta ocasión no fue la excepción, ya que se sinceró por primera vez sobre cómo había sido su ruptura con el mexicano y además dio algunos otros detalles privados, como cuántos son los días que más duró sin bañarse.

Belinda es una de las protagonistas de Bienvenidos a Edén Netflix

Durante su gira de medios para promocionar Bienvenidos a Edén, la cantante reconoció que estuvo hasta tres días sin darse una ducha. Esto generó todo tipo de comentarios en las redes sociales e incluso sus seguidores se dijeron sorprendidos por la cantidad de tiempo que pasó sin tocar una gota de agua.

Y, aunque ella inmediatamente aclaró que no le gusta estar sin bañarse, los usuarios de redes sociales no la perdonaron con las críticas, ya que además no aclaró el motivo por el cual no se bañó, además de que fue una respuesta a una pregunta de su entrevistador. “Menos mal que no le gusta estar sin bañarse”, fue uno de los comentarios que se leyó en Internet.