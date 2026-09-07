Feriado oficial: por qué el Labor Day se celebra hoy lunes 7 de septiembre en Estados Unidos

El Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos se conmemora este lunes 7 de septiembre de 2026. La conmemoración se consolidó como una jornada nacional dedicada a los trabajadores y sus aportes al país. Por tratarse de un feriado federal, muchas dependencias gubernamentales cierran o modifican su atención al público.

Labor Day 2026: por qué cae el 7 de septiembre

El Labor Day se establece el primer lunes de septiembre de cada año.

En 2026, el primer lunes del mes coincide con el 7 de septiembre.

La fecha es un feriado federal, por lo que rige en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

El Labor Day en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre, y varios negocios y oficinas gubernamentales cerrarán por este motivo Imagen ilustrativa generada con IA

El origen del Labor Day en Estados Unidos

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos señala que el Labor Day es un tributo nacional a las contribuciones que los trabajadores hicieron a la fortaleza, la prosperidad y el bienestar del país.

a las contribuciones que los trabajadores hicieron a la fortaleza, la prosperidad y el bienestar del país. Los primeros actos vinculados a la celebración surgieron a fines del siglo XIX, en un contexto de organización de los trabajadores y reclamos por mejores condiciones laborales.

El Congreso aprobó una ley que convirtió la fecha en feriado federal el 28 de junio de 1894, según la historia oficial del Departamento de Trabajo.

El pago doble no es obligatorio para los empleados de empresas privadas Imagen generada con IA

Qué servicios pueden cambiar durante el feriado en EE.UU.

Las oficinas federales suelen permanecer cerradas durante el Labor Day.

Los servicios postales y algunas instituciones financieras pueden suspender operaciones o aplicar horarios especiales.

Comercios, supermercados, restaurantes y otros negocios privados pueden abrir, aunque sus horarios dependen de cada empresa y localidad.

Trámites migratorios durante el Labor Day

El Labor Day no modifica por sí solo los trámites migratorios ni crea plazos especiales. Si una persona tiene una cita, un vencimiento o un trámite previsto para el 7 de septiembre, conviene revisar con anticipación la notificación oficial de la agencia o entidad correspondiente.

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Antes de acudir a una oficina pública, banco o servicio postal, verifique si habrá atención ese día y cuáles serán los horarios disponibles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.