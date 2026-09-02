Ya es oficial: por qué es feriado el próximo lunes 7 de septiembre en Florida, California, Texas y Nueva York

El primer lunes de septiembre se celebra el Labor Day. Este año, la fecha cae el 7 de septiembre y será jornada de descanso para millones de trabajadores por igual en Florida, California, Texas, Nueva York y el resto del país.

Origen del feriado que unifica a todo el país

La primera celebración de Labor Day ocurrió el martes 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizada por el Sindicato Central del Trabajo, según consignó el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés).

La primera celebración de Labor Day ocurrió el martes 5 de septiembre de 1882 en Nueva York

En 1894, el Congreso convirtió la fecha en ley : el 28 de junio de ese año se aprobó que el primer lunes de septiembre fuera feriado nacional , y el presidente Grover Cleveland firmó la norma.

: el 28 de junio de ese año , y el presidente Grover Cleveland firmó la norma. Antes de ser feriado federal, ya era reconocido por activistas laborales y por estados individuales. Oregon fue el primero en convertirlo en ley, el 21 de febrero de 1887, seguido en ese mismo año por Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York, según el DOL.

Quién impulsó la idea de un día para los trabajadores en EE.UU.

La autoría del feriado genera debate entre dos figuras sindicales de apellido similar: Peter J. McGuire, cofundador de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL, por sus siglas en inglés), y Matthew Maguire, secretario del Sindicato Central del Trabajo de Nueva York, según el Departamento del Trabajo.

Peter J. McGuire y Matthew Maguire están asociados como los fundadores dle Labor Day

De acuerdo con la Sociedad Histórica de Nueva Jersey , tras la firma de la ley, el diario Paterson Morning Call publicó una columna que atribuía a Matthew Maguire ser “el autor indiscutido de Labor Day como feriado”.

, tras la firma de la ley, el diario Paterson Morning Call publicó una columna que atribuía a ser Una versión sostiene que Samuel Gompers, líder de la AFL, prefirió que el crédito quedara en Peter McGuire para evitar asociar el feriado con posiciones políticas consideradas “radicales” de Matthew Maguire.

Qué oficinas gubernamentales cierran durante el Labor Day

Labor Day es un feriado federal, por lo que oficinas gubernamentales, bancos y el correo postal permanecen cerrados ese día en todo el país.

Muchos comercios y escuelas también suspenden actividades, aunque esto varía según el estado y el empleador.

también suspenden actividades, aunque esto varía según el estado y el empleador. La fecha suele coincidir con desfiles, parrilladas y actividades familiares que marcan el cierre del verano. Para los trabajadores latinos, conviene confirmar con anticipación si su empleador otorga el día libre pago, ya que la ley federal no obliga a las empresas privadas a hacerlo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.