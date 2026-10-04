TPS y permiso de trabajo: el documento que puede presentar un inmigrante cuando vence su EAD para verificar su estatus

Cuando el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) aparece vencido, las agencias federales, estatales y locales de Estados Unidos pueden usar otros identificadores admitidos por el Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés). Esta herramienta permite verificar el estatus migratorio de un solicitante a partir de los registros federales disponibles.

Formulario I-797 en SAVE: qué dato permite ubicar un caso migratorio

Uno de los datos que SAVE permite utilizar para localizar registros migratorios es el número de recibo que figura en el Formulario I-797 .

es el número de recibo que figura en el . Se trata de un identificador único de 13 caracteres, compuesto por tres letras seguidas de 10 números, que Uscis asigna a cada solicitud o petición que recibe.

El número de recibo del Formulario I-797 puede utilizarse para localizar registros migratorio Imagen creada con IA

De acuerdo con el tutorial oficial de SAVE publicado por Uscis, las agencias deben ingresar los datos biográficos del solicitante y al menos un identificador admitido por el sistema para iniciar una verificación. El número de recibo aparece en la parte superior izquierda del Formulario I-797.

TPS y EAD vencido: cuándo puede seguir vigente la autorización laboral

Para determinados beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la fecha impresa en el EAD no necesariamente indica que la autorización de empleo haya terminado.

(TPS, por sus siglas en inglés), la fecha impresa en el EAD no necesariamente indica que la autorización de empleo haya terminado. Uscis puede extender automáticamente la validez de ciertos documentos de autorización de empleo. En el caso de TPS, los EAD correspondientes pueden llevar los códigos de categoría A12 o C19.

La guía oficial de SAVE explica que, cuando un EAD está sujeto a una extensión automática, el sistema generalmente incorpora el período adicional de autorización de empleo aunque el documento aparezca vencido físicamente.

Si esa extensión no figura en la primera respuesta, la agencia puede solicitar una verificación adicional. La evidencia de TPS puede incluir:

Un Formulario I-797, Notice of Action.

Un EAD con código de categoría A12.

Un EAD con código de categoría C19.

Las extensiones no son universales ni se aplican de la misma manera a todos los beneficiarios de TPS.

Dependen de la designación correspondiente y de las disposiciones oficiales vigentes para cada país o período.

Licencia de conducir y SAVE: qué datos migratorios exige el sistema

El sistema SAVE está diseñado para consultar registros migratorios a partir de los identificadores admitidos por el sistema. Una licencia de conducir no reemplaza esos datos migratorios para crear la consulta.

El funcionario de la agencia debe ingresar la información correspondiente al solicitante y proporcionar, como mínimo, uno de los identificadores que SAVE acepta.

La incorporación de más de un dato disponible puede facilitar que el sistema localice el registro y entregue una respuesta durante la consulta inicial.

Uscis exige datos biográficos y al menos un identificador válido para iniciar una verificación Fotomontaje realizado con IA

SAVE: cómo verifica estatus para beneficios públicos y licencias

SAVE compara electrónicamente la información enviada por la agencia con los registros federales disponibles. La respuesta puede incluir datos relacionados con el estatus migratorio, la clase de admisión o la autorización de empleo registrada para la persona.

El servicio no decide si el solicitante reúne los requisitos para obtener un beneficio público o una licencia.

La agencia que administra el programa utiliza la información proporcionada por SAVE junto con sus propias normas para resolver el trámite.

Cuando la consulta inicial no permite completar la verificación, el caso puede pasar a una instancia adicional.

En esa etapa, la agencia puede tener que cargar copias legibles del frente y reverso de los documentos migratorios presentados por el solicitante.

Revisión adicional en SAVE: cómo sigue el trámite migratorio

La revisión adicional permite realizar una búsqueda más amplia de los registros disponibles cuando la respuesta inicial no resulta suficiente.

Una vez finalizado el proceso, la agencia recibe la respuesta de SAVE y continúa el trámite según las reglas del beneficio o licencia solicitado.

Los solicitantes también pueden utilizar SAVE CaseCheck para seguir el estado de una verificación y comprobar si el caso continúa pendiente o si el sistema ya envió una respuesta a la agencia.

Si una persona considera que la información utilizada durante la verificación contiene un error, deberá solicitar la corrección ante el organismo que mantiene ese registro. SAVE consulta información de otras bases de datos, pero no modifica directamente esos registros.