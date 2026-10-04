Green card y visa U: fingió un robo para pedir estatus migratorio y terminó deportado

Un hombre de Carolina del Sur se declaró culpable de conspiración federal tras orquestar un falso robo en su tienda de conveniencia para que su empleado oriundo de la India simulara ser víctima de un delito y solicitara una visa U. El objetivo era facilitarle al trabajador un camino hacia la residencia permanente (green card), pero la investigación determinó que el crimen fue fingido y el empleado fue deportado.

Fingió un robo para pedir la green card y terminó deportado

El 9 de marzo de 2025, Birenkumar Rameshbhai Patel, de 47 años y residente de Columbia, simuló un robo en su tienda ubicada en el condado de Fairfield, según reveló el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en un comunicado oficial.

El propietario de la tienda se vistió como un ladrón y fingió robar a su empleado para que pudiera solicitar la visa U con el Uscis Magnific

El propietario se cubrió el rostro, vistió una chaqueta de manga larga y simuló asaltar a su empleado, identificado en los documentos judiciales como “C1″.

Tras una llamada al 911, los agentes acudieron al lugar, revisaron las imágenes de seguridad —que parecían mostrar un robo real— y trasladaron al trabajador a un hospital.

Según el texto, al llegar las autoridades al lugar, el empleado intentó explicar lo sucedido antes de ser trasladado al hospital. Por su parte, Patel arribó y colaboró en las investigaciones.

Sin embargo, la investigación posterior descubrió la farsa destinada a fabricar pruebas para la visa U, que se otorga a víctimas de ciertos delitos que colaboran con las fuerzas del orden.

El empleado, de acuerdo con la información del DOJ, había ingresado ilegalmente a Estados Unidos el 18 de septiembre de 2024 y enfrentaba un proceso de expulsión con audiencia programada para apenas cuatro días después del incidente, según Newsweek.

La investigación y el descubrimiento del falso robo

Para avanzar en el trámite, Patel realizó una donación no solicitada a la fiesta de Navidad del sheriff del condado de Fairfield el 24 de marzo y, al día siguiente, solicitó una copia del informe policial.

El 3 de abril, enviaron documentación para pedir la certificación policial de que el empleado había sido víctima de una “agresión grave”.

Más adelante, el 22 del mismo mes, Patel facilitó la intervención de un tercero llamado Sam, quien solicitó a los investigadores añadir detalles falsos al reporte y alegó que la víctima vio un arma, recibió un golpe en la cabeza y resultó herida.

Las autoridades determinaron que la visa U habría permitido al empleado permanecer legalmente en EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

Al revisar las pruebas, las autoridades determinaron que el empleado era ciudadano de la India y que una visa U le habría permitido permanecer legalmente en Estados Unidos.

Al respecto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que la visa U otorga un estatus migratorio temporal y permiso de trabajo a víctimas de ciertos delitos que colaboran con las autoridades.

El beneficio migratorio ofrece una vía para obtener la residencia permanente legal. Asimismo, facilita el camino hacia la ciudadanía estadounidense a los solicitantes que cumplen con los requisitos.

Fallo oficial: la deportación del inmigrante que fingió un robo

Tras destaparse el fraude, la Fiscalía Federal acusó a Patel de conspirar para presentar declaraciones falsas.

El comerciante se declaró culpable el 24 de septiembre y ahora enfrenta una pena máxima de hasta 10 años de prisión federal, una multa de hasta 250 mil dólares y tres años de libertad supervisada.

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Mientras aguarda la sentencia del juez de distrito Joseph A. Anderson Jr., Patel permanece en libertad bajo una fianza no garantizada de US$25.000, mientras que su empleado ya fue deportado a la India.