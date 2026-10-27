Noticias del ICE hoy: una pareja ayudó a escapar a un detenido esposado y ambos recibieron condena de prisión

Una pareja de Salt Lake City fue condenada a cuatro días de prisión por ayudar a un hombre a escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El hecho ocurrió en 2025, durante un operativo federal en un Home Depot, y la Fiscalía Federal del Distrito de Utah anunció la sentencia el lunes 26 de octubre.

Qué cargos enfrentó la pareja por ayudar a un hombre detenido por el ICE

Los condenados son Kelzie Ryann Luna, de 21 años, y George Sanchez-Juarez, de 22. Ambos se declararon culpables de cargos por robo, disposición y conversión de bienes del gobierno, además de complicidad, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Las imágenes que se conocieron en redes sociales sobre la ayuda de la pareja al hombre detenido por el ICE HSI

De acuerdo con los documentos judiciales, los agentes del ICE realizaban un operativo y habían identificado a cuatro personas que habían sido deportadas previamente.

Mientras los oficiales arrestaban a uno de los sospechosos, otro hombre, que ya estaba esposado, logró salir del vehículo en el que se encontraba y huyó a pie al otro lado de la calle.

Allí, Luna y Sánchez-Juárez lo ayudaron a evadir la detención y lo trasladaron en un Volkswagen Golf blanco. Según la investigación, la mujer viajaba como acompañante y el hombre conducía el automóvil.

Posteriormente, la pareja compró una cizalla, una herramienta utilizada para cortar metal, con la que retiraron las esposas del detenido. Los documentos judiciales también indican que ambos se jactaron de haberlo ayudado a escapar y expresaron insultos contra el ICE.

Cuál fue la condena por ayudar a escapar al detenido por el ICE

El juez magistrado federal Dustin B. Pead impuso a cada condenado cuatro días de prisión y una multa de 600 dólares. Además, ambos deberán pagar en conjunto US$28 en concepto de restitución y cumplir seis meses de libertad supervisada.

La restitución corresponde al costo de las esposas que la pareja cortó para liberar al hombre, según informó el medio local KSL en su cobertura de la sentencia.

El hombre que escapó no fue identificado públicamente. De acuerdo con el medio, el fiscal que llevó el caso dijo que no creía que hubiera sido detenido posteriormente.

Interferencia con el ICE: HSI celebró la condena en Utah

La fiscal federal del Distrito de Utah, Melissa Holyoak, sostuvo que interferir con las operaciones del ICE y de otras agencias policiales puede tener consecuencias penales, incluidas penas de prisión y antecedentes federales.

“Quienes decidan tomarse la justicia por su mano deberán rendir cuentas”, afirmó Holyoak en el comunicado oficial.

Por su parte, Charles Engle, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Denver, aseguró que la pareja interfirió deliberadamente con agentes que cumplían sus funciones y ayudó a una persona a eludir un arresto legal.

La pareja recibió multas por interferir con el operativo del ICE Fotomontaje editado con IA

El caso fue investigado justamente por la HSI, una división dentro de la estructura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La acusación estuvo a cargo del fiscal federal adjunto Todd C. Bouton, de la Fiscalía del Distrito de Utah.