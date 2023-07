Florida es la zona de mayor inflación en EE.UU.

escuchar

Florida se convirtió en el estado con más inflación dentro de Estados Unidos debido al gran flujo de migración interna que hubo en los últimos tres años. Los expertos consideran que muchas personas se mudaron por las facilidades de trabajo remoto que algunas empresas dieron en la pandemia y, precisamente, esa mayor demanda de vivienda hizo que subieran los costos.

Amanda Phalin, economista de la Universidad de Florida, afirmó que la inflación también se debe a que una gran cantidad de inversores fijaron las miradas en el Estado del Sol. Además, hay algunas facilidades económicas para quienes alquilan una casa o departamento. “La gente sigue viniendo a Florida porque la economía es realmente fuerte y a muchos les gusta el hecho de que no tenemos un impuesto sobre la renta como en Nueva York, por ejemplo. En lugares como Miami, registramos mucha demanda inmobiliaria de no floridanos o inversores no estadounidenses. En general, gente adinerada que quiere tener una bonita casa aquí”, destacó para CNN.

Florida tiene casi el doble de inflación que la media nacional en EE.UU. Unsplash

Los últimos registros de la Oficina del Censo de EE.UU. dictan que la población de Florida fue la que más creció en todo el país entre julio de 2021 y julio de 2022. Por lo tanto, también se volvió el destino con el mayor porcentaje de crecimiento rápido de población, un puesto que no ocupaba desde 1957.

La demanda no solo es evidente en los arrendamientos o compras de propiedades, sino también en el transporte y otros servicios locales. Eso significa una mayor cantidad de afluencia de residentes. En consecuencia, un aumento en las tasas de inflación y tasas de interés. Según Phalin, eso también influye en el encarecimiento de los seguros de propiedad: “Tanto el mercado de alquiler como el de compra sufren presiones al alza de los precios por todos estos factores... Muchas casas se convierten en alojamientos de Airbnb y algunas asociaciones de propietarios prohíben a las personas alquilar sus casas”.

Todos estos factores provocaron en conjunto un golpe en el bolsillo de los residentes, especialmente en el área de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach y la de Tampa- St. Petersburg- Clearwater. En estas se tiene la tasa de inflación más alta de las áreas metropolitanas, con un porcentaje de nueve y 7,2 respectivamente en el último año. Lo anterior es más del 200% de la media nacional, que es de 4%, según datos del índice de precios al consumo.

Cada vez más personas están interesadas en vivir en Florida, lo que ha provocado una mayor tasa de inflación Unsplash

Una tendencia a la baja en otros estados de EE.UU.

A diferencia de Florida, en otros estados del territorio estadounidense hubo avances positivos. En muchos, la tasa de inflación fue menor a la del promedio, por ejemplo en Minneapolis, donde para mayo se tenía solo el 1,8% respecto al año anterior, o Hawái, que tuvo dos por ciento. Tyler Schipper, profesor asociado de Economía de la Universidad de St. Thomas, en Minneapolis, consideró que este es un fenómeno natural de la economía.

Como fue uno de los lugares donde más rápido se manifestó la inflación, también fue de los primeros en registrar su baja. “El costo de la vivienda creció más rápido en Minneapolis y alcanzó su punto máximo unos seis meses antes que la media del resto del país”, declaró para el medio citado. Además, también ayudó la construcción de más viviendas: con más oferta de espacios habitables se satisfizo la demanda y bajaron los precios.

LA NACION