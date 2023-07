Tiene 28 años, es community manager y cuenta algo increíble sobre el trabajo en su país: “No lo es todo”

escuchar

Una mujer que trabaja como gestora de redes sociales en Noruega compartió cómo son las vacaciones para ella. A diferencia de otros países, ahí los empleados de una organización tienen derecho a tomarse casi un mes de vacaciones al año. Incluso si no quieren tenerlas completas, están obligados a al menos irse por tres semanas para desconectarse del estrés. Esta regulación dista mucho con las de otros lugares. Sin embargo, ella consideró que también tiene dificultades.

Lene Vindenes, de 28 años, le contó su historia a CNBC e impactó por las facilidades que tiene para viajar por el mundo a pesar de tener un trabajo de oficina. Vive en la ciudad de Oslo y su empresa le da 25 días de descanso pagados, de los que debe tomarse la mayoría en el verano, entre junio y agosto.

El escenario es muy diferente al de la mayoría de los trabajadores de América. Por ejemplo, en Estados Unidos una persona obtiene unos 11 días de vacaciones durante su primer año de servicio y aumentan a 15 después de los cinco años, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Sin embargo, muchas personas prefieren pedir que se los paguen en lugar de tomárselos porque impera la cultura de la productividad.

Una trabajadora noruega dio todos sus trucos para aprender a disfrutar las vacaciones Unsplash

A menudo los empleados se sienten con la responsabilidad de no irse de vacaciones, algo que no sucede en Europa, según el caso de Vindenes. En su país los obligan a desconectarse de la rutina, porque se apoya la idea de que así los empleados se sentirán más satisfechos y productivos. “En mi opinión, hay mucho más que experimentar fuera del trabajo y no quiero que mi trabajo se convierta en mi personalidad. No soy la mejor para dejar de lado el trabajo y el estrés, pero me ayuda tener personas a mi alrededor que me recuerdan que el trabajo no lo es todo”, afirmó.

El secreto para unas buenas vacaciones

La noruega admitió que en muchas ocasiones es “realmente difícil” no revisar el correo electrónico cuando no está en actividad. Además, consideró que “siempre es abrumador” estar fuera de la oficina por tanto tiempo y después regresar. Por eso, creyó que era buena idea hacer una guía para ayudar a la gente a aprender a disfrutar.

1. Organizar un plan de cobertura con los compañeros

La community manager dijo que lo que a ella más la ayuda a irse en paz de vacaciones es saber que “tanto la empresa como sus colegas la respaldan”. Lo anterior porque hay métodos bien establecidos y un plan de trabajo para realizar mientras alguien está fuera, así se garantiza que todo salga conforme a lo esperado. En su caso, deja todos los trabajos de entrega pendientes listos y les informa a sus compañeros qué es lo que hay que hacer en su ausencia. “En Noruega nos respetamos mutuamente el tiempo libre y realmente no queremos contactar a la persona a menos que haya es una emergencia”, aseveró.

2. Apagar las notificaciones

Vindenes consideró que otro paso fundamental a seguir es siempre silenciar los grupos de trabajo y apagar las notificaciones. De esa forma hay más garantía de que “no puedan ponerse en contacto conmigo”: “También trato de tener una respuesta automática clara de ‘fuera de la oficina’, lo que facilita que mis clientes sepan a quién pueden contactar en mi ausencia”.

En Noruega se les da a los trabajadores 25 días de vacaciones; los empleados mayores de 60 tienen derecho a 31 días Unsplash

3. Un regreso ordenado al trabajo

Finalmente, la trabajadora opinó que para no estresarse durante las vacaciones sobre cómo será la vuelta a la oficina, siempre hay que tener un plan. El de ella es pedirles a sus colegas que le hagan una lista de tareas urgentes una vez que vuelva, así se puede poner al día y se siente “menos abrumada al revisar 500 correos electrónicos”.

