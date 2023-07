Nueva York busca trabajadores y elimina requisitos

escuchar

La agencias del estado de Nueva York, en Estados Unidos, abrieron diferentes ofertas de empleo que podrían beneficiar a especialistas en el área de la salud y seguridad. El Departamento de Administración Pública desarrolló un programa de contratación que agiliza el proceso para ayudar a cubrir las vacantes en puestos críticos. Así, se contratará a los empleados calificados rápidamente y sin exámenes.

El Programa de Contratación para la Colocación Limitada (HELP, por sus siglas en inglés) anula temporalmente el requisito de examen de servicio civil para más de 100 títulos de atención crítica, salud y seguridad para miles de puestos en las agencias estales. Quienes busquen un trabajo en alguna de estas áreas pueden aprovechar las fechas de contratación, que comenzaron el 5 de abril de este año y terminan el 31 de marzo del próximo. La ventaja para los empleados estales contratados en el marco del programa HELP es que los puestos son permanentes después de ese plazo.

El estado de Nueva York tiene cientos de vacantes de empleo

Las ofertas de trabajo en Nueva York

En su sitio web, el Departamento de Administración Pública señala que estos trabajos proporcionan servicios críticos y, si no se cumplen, no se podrían satisfacer las necesidades básicas de salud y seguridad de los neoyorkinos. Si no se tuviera esta iniciativa, para aplicar a alguna vacante de los 100 títulos de empleo cubiertos se necesitaría que los candidatos pasaran un examen antes de que los consideraran. En cambio, ahora solo deben cumplir con calificaciones mínimas.

Al final, en abril de 2024, los empleados contratados serán transferidos, sin más examen, y podrán seguir sus carreras de forma permanente, lo que representa una ventaja para aquellos que tienen dificultades para ingresar al mundo laboral.

¿Cómo postularse para trabajar en Nueva York?

Los candidatos pueden ver las ofertas de trabajo en HELP y utilizar el sitio web para enviar su solicitud de empleo electrónica, cargar documentos de identificación y revisar los puestos para los que se cumplen las calificaciones mínimas. Todo el proceso consta de tres pasos sencillos:

Crear una identificación personal para iniciar sesión en portal de ayuda de los candidatos y completar la solicitud en línea.

Cargar los documentos requeridos, que incluyen currículum o una solicitud de empleo.

Seleccionar los trabajos para los que se cumpla con las calificaciones mínimas y aplicar.

Una vez terminados los pasos anteriores, las agencias se comunicarán con los candidatos por correo electrónico, por lo cual es fundamental asegurarse de ingresarlo correctamente.

Las plataformas que el gobierno de EE.UU. dio para buscar trabajo Unsplash

Ofrecen exámenes gratuitos

Esta no es la única medida promovida en el estado de nueva York para ayudar a los residentes. Recientemente, la gobernadora Kathy Hochul anunció que las tarifas de solicitud de exámenes de servicio civil ahora ya no se aplicarán para todos. El beneficio entró en vigencia el 1º de julio de este año y termina en diciembre de 2025.

¿Dónde buscar trabajo en Nueva York?

A través del sitio web del Departamento de Administración Pública se puede acceder a diferentes servicios en línea, como el buscador de empleo, que también incluye oportunidades para veteranos y personas con discapacidades, así como estudiantes que deseen hacer sus prácticas.

LA NACION