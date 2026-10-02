Tenía TPS y recibió un indulto de último segundo para evitar la deportación en un vuelo del ICE, pero igual lo expulsaron

Un pastor y líder comunitario que reside en Pensilvania, en Estados Unidos, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pese a contar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Cuando estaba a punto de ser deportado, recibió una suspensión de último segundo y fue retirado del avión. Sin embargo, una semana después fue expulsado en otro vuelo.

Molis Augustave fue bajado de un vuelo del ICE, pero terminó deportado

Molis Augustave , un pastor haitiano, líder comunitario residente en Pensilvania y padre de dos hijos estadounidenses, ingresó sin documentos al país norteamericano en 2016.

, un pastor haitiano, líder comunitario residente en Pensilvania y padre de dos hijos estadounidenses, ingresó sin documentos al país norteamericano en 2016. En aquel año, un juez de inmigración emitió una orden final de remoción en su contra, aunque luego consiguió una aprobación para el TPS que lo protegía contra el proceso de expulsión.

El pastor haitiano es residía en Pensilvania y tiene dos hijos estadounidenses We Are CASA

En julio de 2026, la cancelación de la designación de Haití para el beneficio migratorio, medida que afecta a aproximadamente 350 mil refugiados haitianos en el país, reactivó su orden previa de expulsión, según informó Miami Herald.

Las autoridades de Pensilvania detuvieron a Augustave el 4 de septiembre durante un control de tránsito por una luz del vehículo rota y la matrícula vencida. Apenas 12 días después de quedar bajo custodia del ICE, fue colocado en una vía rápida de deportación.

Durante los días siguientes, fue trasladado entre tres centros de detención en Pensilvania y Luisiana, y finalmente terminó en la instalación de preparación en Alexandria, Luisiana, de cara al vuelo planeado.

Por qué el ICE deportó a Molis Augustave tras rechazar su green card

El jueves 17 de septiembre, poco después de las 10 hs (hora del Este), Augustave ya se encontraba en el avión junto a casi 90 refugiados haitianos.

Segundos antes del despegue, fue retirado de la aeronave luego de que se le concediera una suspensión de último minuto para evaluar su trámite de residencia permanente, iniciado en 2024 a través de los canales correspondientes.

Tras ser apartado del vuelo, fue reingresado al Centro de Procesamiento del Centro de Luisiana.

La suspensión fue impulsada por la movilización comunitaria y las acciones del equipo legal de We Are CASA, encabezado por la abogada Ama Frimpong, que presentó una solicitud de orden de restricción temporal de emergencia.

El pastor también contó con la mediación del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, frente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

A pesar de que recibió una suspensión de la deportación a último segundo, el pastor finalmente fue deportado a Haití una semana después We Are CASA

La retirada del vuelo de deportación significó un triunfo parcial para Augustave, pero poco después las ilusiones se esfumaron cuando la solicitud de la green card fue denegada.

Pasada una semana desde que se bajó del avión con destino a Haití, fue deportado junto con otros 38 haitianos, incluidas seis mujeres.

“A pesar de todo lo que hicimos para que yo obtuviera mi residencia, no me permitieron comparecer ante un juez y se negaron a escuchar a mi abogado”, declaró Augustave al Miami Herald tras su llegada al aeropuerto internacional de Cap-Haïtien.

“Esto es lo que sucede cuando un gobierno decide que el debido proceso es un privilegio que puede revocar a su antojo”, expresó por su parte Ama Frimpong, jefa de servicios y defensa legal de We Are CASA.

La defensa de Molis Augustave busca su regreso a Estados Unidos

Luego de la deportación realizada el jueves 24 de septiembre, el pastor aseguró que continuará su batalla legal para regresar a Estados Unidos.

“Estoy aquí, esperando. Vamos a seguir luchando”, declaró al aterrizar en el aeropuerto. Por su parte, la organización CASA publicó un comunicado de prensa en el que condenó la decisión de la administración Trump.

El pedido de la organización CASA por la liberación del pastor con TPS

“El gobierno federal aceleró su deportación después de que la policía local lo detuviera por un supuesto faro roto, en lugar de realizar una revisión justa de su solicitud pendiente I-485 para la residencia permanente legal, que le habría permitido permanecer con su esposa, su familia y su congregación, ciudadanos estadounidenses”, escribieron.

Guerline Jozef, cofundadora y directora ejecutiva de la Haitian Bridge Alliance, afirmó que buscarán el regreso del pastor haitiano.

“Esto es limpieza étnica disfrazada de lenguaje burocrático. Seguiremos luchando por el pastor Molis. Lucharemos por cada inmigrante deportado a un país donde no se les garantiza seguridad ni protección. Y no nos detendremos hasta que todos puedan quedarse aquí con sus familias”, manifestó.