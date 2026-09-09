Adiós, Ron DeSantis: actualizaciones de las encuestas en Florida y quién gana la gobernación en 2026

El gobernador Ron DeSantis finaliza su segundo mandato en enero de 2027, después de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. En su reemplazo, el panorama electoral presenta un enfrentamiento directo entre el candidato republicano Byron Donalds y el aspirante demócrata David Jolly.

Donalds vs. Jolly: resultados de las últimas diez encuestas en Florida

De cara a la contienda general de noviembre, The New York Times elaboró un listado en el que muestra los resultados de las diez encuestas más recientes que estudiaron el apoyo de los principales candidatos a la gobernación en el Estado del Sol.

En la encuesta más reciente de agosto, David Jolly lidera con un 46% de los votos frente al 45% de Byron Donalds Associated Press

Los datos de los sondeos muestran una leve ventaja frecuente para el republicano Donalds. De los diez estudios que se incluyen en la lista, el congresista fue el que tuvo más apoyo en seis.

Por su parte, el demócrata lideró las preferencias en las encuestas de Change Research y Hart Research Associates. Ambas firmas otorgaron a Jolly un margen favorable de un punto porcentual sobre su rival.

El listado completo:

Encuesta Fecha Donalds Jolly Hart Research Associates 10 al 13 de agosto 45% 46% Targoz Market Research 20 al 26 de julio N/A (Jay Collins 44%) 39% Targoz Market Research 20 al 26 de julio 45% 38% Universidad del Norte de Florida 8 al 17 de julio 46% 41% Kaplan Strategies 8 al 9 de junio 35% 30% Change Research 13 al 16 de mayo 42% 46% Cherry Communications 1 al 9 de mayo 48% N/A (Val Demings 39%) Cherry Communications 1 al 9 de mayo 47% 39% Stetson University Center 25 de marzo al 13 de abril 47% 40% Stetson University Center 25 de marzo al 13 de abril 46% N/A (Val Demings 42%)

Florida 2026: por qué Cook ajustó su pronóstico sobre Donalds y Jolly

Una publicación del Cook Political Report el 27 de agosto modificó la calificación de la contienda por la gobernación de Florida. La entidad cambió la categoría del enfrentamiento de “Republicano sólido” a “Probablemente republicano”.

En ese informe, la analista Jessica Taylor señaló que Donalds supera a Jolly por más de 10 a 1 en la recaudación de fondos. No obstante, la capacidad de Jolly para llegar a votantes independientes convierte la elección en un escenario competitivo.

Además, la especialista indicó que el aspirante demócrata requiere un impulso financiero de gran escala para ingresar en los medios. Ese respaldo económico es importante para pautar publicidad en la televisión estatal y consolidar una opción real.

Byron Donalds y David Jolly: perfiles y principales propuestas

Byron Donalds nació en Brooklyn y creció bajo la crianza de su madre. Posteriormente, el legislador se graduó en finanzas y marketing en la Universidad Estatal de Florida en 2002.

Su trayectoria profesional incluye experiencia en los sectores financiero, bancario y de seguros en el suroeste del Estado del Sol. Más tarde, ocupó un escaño en la Cámara de Representantes de Florida antes de su llegada al Congreso de Estados Unidos en 2020.

En el ámbito legislativo estatal, Donalds impulsó las Becas Hope y promovió revisiones de materiales escolares por parte de los padres. De acuerdo con su sitio web de campaña, su plataforma política actual defiende la libertad escolar, la Segunda Enmienda, la responsabilidad fiscal, la seguridad en las fronteras y el orden público.

Por su parte, de acuerdo con su portal oficial, David Jolly representa a una quinta generación de residentes de Florida y posee una licenciatura de Emory y un doctorado en derecho de George Mason. El candidato ejerció como abogado, analista de televisión en cadenas nacionales y miembro de la Cámara de Representantes federal.

La carrera de Jolly registra un tránsito político desde el Partido Republicano hacia una etapa independiente de siete años antes de su afiliación al Partido Demócrata. Durante su gestión en el Congreso de EE.UU., el dirigente promovió reformas al financiamiento de campañas, medidas contra la violencia con armas de fuego y la protección ambiental.

El plan de gobierno de Jolly prioriza una reforma estructural al sistema de seguros de vivienda para reducir costos a los propietarios. Asimismo, sus propuestas contemplan la expansión de la atención médica primaria y el incremento de las inversiones estatales en las escuelas públicas comunitarias.

Elecciones en Florida: cuándo se vota y por qué DeSantis no puede competir

Las elecciones generales de Florida se realizarán el martes 3 de noviembre de 2026 para renovar el poder ejecutivo estatal. En esa jornada, entre otros cargos, los ciudadanos elegirán al sucesor del gobierno tras las primarias de agosto.

Las elecciones primarias definieron a los candidatos que competirán en los comicios generales de noviembre Freepick

DeSantis no puede participar como candidato en este proceso electoral debido a que la Constitución de Florida establece un límite que prohíbe el ejercicio de más de dos mandatos consecutivos.