Adiós DeSantis: encuestas y actualizaciones recientes de quién gana la gobernación de Florida en las elecciones 2026

El escenario político de Florida tiene una fuerte competencia ante el inminente relevo del gobernador Ron DeSantis. Los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata, Byron Donalds y David Jolly, respectivamente, intensifican sus campañas rumbo a la elección de noviembre.

Las 10 encuestas más recientes para gobernador de Florida

La contienda electoral cuenta con diversos sondeos de opinión pública de distintas firmas. El listado detalla las tendencias más recientes de cara a la contienda general por la gobernación del estado.

David Jolly lidera con un 46% de los votos frente al 45% de Byron Donalds Associated Press

De acuerdo con las estimaciones de las 10 encuestas más recientes recopiladas por The New York Times, Donalds supera en porcentaje al demócrata en cinco de los estudios mencionados, mientras que Jolly en dos. Los tres restantes no midieron directamente a estos dos candidatos.

El listado completo:

Los resultados de las elecciones primarias republicanas y demócratas en agosto

La primaria del 18 de agosto definió las nominaciones oficiales para los comicios generales de Florida. Donalds venció en su organización con 811.131 votos, equivalentes al 47,8% del respaldo.

Por su parte, según AP, Jolly conquistó su primaria con 762.160 sufragios, equivalentes al 61% de las adhesiones. Los candidatos ganadores superaron respectivamente a Jay Collins y a Dayna Marie Foster en la jornada electoral.

Byron Donalds ganó los comicios republicanos con 811.131 (47,8%) votos, mientras que David Jolly lideró con 762.160 (61%) votos a favor, según AP Imagen generada con IA

Donalds vs. Jolly: quiénes son y qué propone cada uno

Donalds, actual congresista, nació en Nueva York en 1978 y obtuvo su licenciatura en Marketing y Finanzas en 2002. Según lo indica su sitio web de campaña, tras un tiempo en el sector financiero, inició su carrera política al ser electo representante estatal en 2016.

Durante su tiempo en la Cámara estatal, destacó por defender la elección escolar y los derechos de los padres. En agosto de 2020 ganó la primaria republicana del 19.º Distrito Congresional de Florida con el 22,6% de los votos. Luego fue electo al Congreso en las elecciones generales del 3 de noviembre de ese año y asumió el cargo en enero de 2021.

En el Congreso se desempeñó dentro del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas. Asimismo, aportó su experiencia profesional en banca y seguros dentro del Comité de Servicios Financieros.

Por otro lado, de acuerdo con lo que indica su propio portal electoral, Jolly nació en el Estado del Sol en 1972 y cuenta con una licenciatura en Artes más un doctorado en Leyes. Entre 1994 y 2006 colaboró con el representante Bill Young antes de ganar un escaño por Tampa Bay en 2014.

Últimas encuestas en Florida hoy: Jolly le saca ventaja a Donalds y complica la elección del 3 de noviembre

Su labor parlamentaria continuó hasta enero de 2017, después de que perdiera la elección para renovar su banca frente al demócrata Charlie Crist en noviembre de 2016. Un año después tomó la decisión de abandonar el Partido Republicano para permanecer siete años como independiente.

En abril de 2025 cambió su afiliación al Partido Demócrata y en junio de ese año lanzó su candidatura a gobernador. Entre sus propuestas principales figuran ampliar el acceso a los servicios de atención primaria y prohibir la venta de armas de asalto.

La fecha de la elección general de Florida y por qué no participa DeSantis

La elección general para definir al próximo gobernador de Florida ocurrirá el martes 3 de noviembre de 2026. El actual gobernador, Ron DeSantis, no participa en esta contienda por una prohibición de la Constitución estatal.

La norma constitucional impide de forma expresa que el titular del ejecutivo ejerza el cargo por más de dos períodos consecutivos. Con este relevo, el Estado del Sol iniciará una nueva etapa gubernamental bajo el liderazgo de Donalds o de Jolly.