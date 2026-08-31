Adiós DeSantis: el gobernador no quiere hablar de ganadores en las elecciones de Florida 2026

Quedan tres meses para las elecciones generales en Florida. De cara a los comicios, el gobernador del estado, Ron DeSantis, se mostró cauto por el triunfo del Partido Republicano en el Congreso y aseguró que el panorama estaba “un poco diferente” a años anteriores.

El análisis de Ron DeSantis sobre las elecciones generales 2026 en Florida

DeSantis reflexionó sobre el panorama político en una conferencia de prensa. Allí, reconoció que el contexto es “un poco diferente” al de 2022, cuando los republicanos lograron una mayoría legislativa y él fue reelegido con una ventaja de casi 20 puntos.

Ron DeSantis reconoce que el contexto político actual para los republicanos es un poco más complejo que en 2022 flgov.com

“Este año son partidos que se pueden ganar, pero creo que requerirá cierto esfuerzo”, dijo, según el Miami Herald. “Si estuviéramos en 2022 y estos tipos estuvieran corriendo esas carreras, ganaríamos las cuatro, sin duda alguna, una victoria aplastante”.

Aunque el gobernador lideró la reestructuración del mapa electoral del Congreso de Florida para favorecer el voto republicano y ha mantenido contacto con los postulantes de su partido, señaló que “los candidatos van a tener que combatir”.

Según varias encuestas, el Partido Demócrata lidera el voto genérico para el Congreso por casi 7 puntos porcentuales Magnific

“Una vez que pasa el Día del Trabajo, gran parte de esto (las elecciones generales) ya está decidido, ¿verdad?“, advirtió.

El 3 de noviembre también se definirá el sucesor del propio DeSantis. Byron Donalds es el candidato republicano, quien siempre contó con el apoyo del presidente Donald Trump (y no del actual gobernador). Por los demócratas, el aspirante es David Jolly.

El nuevo mapa electoral que se aplica durante las elecciones generales de Florida

Los mapas electorales fueron firmados por el republicano el pasado 4 de mayo, luego de ser aprobados en una sesión legislativa especial en Tallahassee.

Tras su aprobación, 24 de los 28 distritos del Congreso de Florida se inclinan hacia los republicanos. Entre los cambios más destacados se encuentran:

Nueva división: Collier queda ahora dividido entre el Distrito 19 (zona costera) y el Distrito 22 (zonas interiores y del sur).

Collier queda ahora dividido entre el (zona costera) y el (zonas interiores y del sur). Movimientos territoriales: Localidades como Marco Island y porciones del sur del condado han sido movidas fuera del Distrito 19. Según el nuevo plan, Marco Island se integra en el Distrito 22.

En el caso del legislador Jared Moskowitz, su antiguo distrito fue reconfigurado y ahora compite en el Distrito 25, que abarca partes de Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

Contexto político de las elecciones generales 2026

De cara a las elecciones del 3 de noviembre, las encuestas y mercados reflejan que el Partido Demócrata lidera el voto genérico para el Congreso por casi 7 puntos porcentuales.

En ese contexto, el mercado de predicción Kalshi estima las probabilidades de control del Congreso de los EE.UU. de la siguiente manera:

46% de probabilidad de un control total del Partido Demócrata (tanto de la Cámara como del Senado).

de un control total del Partido Demócrata (tanto de la Cámara como del Senado). 39% de probabilidad de un Congreso dividido (Cámara demócrata y Senado republicano).

de un Congreso dividido (Cámara demócrata y Senado republicano). Solo un 16% de probabilidad de que el Partido Republicano logre el control de ambas cámaras.

Estos resultados se producen en un contexto marcado por la imagen negativa del presidente Donald Trump. Según la encuesta nacional I&I/TIPP de finales de agosto, el 50% de los estadounidenses tiene una opinión “desfavorable” de él, frente a un 40% que mantiene una opinión favorable.