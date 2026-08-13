Adiós, Ron DeSantis: actualizaciones recientes de las encuestas para las elecciones primarias de Florida este 2026

La carrera por la gobernación de Florida en 2026 comienza a mostrar una tendencia cada vez más definida dentro del Partido Republicano. Las encuestas más recientes ubican a Byron Donalds al frente de la competencia interna del próximo 18 de agosto, con una ventaja considerable sobre sus principales adversarios. Del otro lado, la primaria demócrata presenta un escenario diferente, con David Jolly como principal favorito, aunque todavía con un porcentaje elevado de votantes indecisos.

Encuestas de Florida 2026: Byron Donalds lidera la primaria republicana por más de 37 puntos

Según el promedio de encuestas de RealClearPolling, correspondiente a la primaria republicana para gobernador de Florida, Byron Donalds mantiene una ventaja sobre el resto de los candidatos.

Donalds En El Arepazo

El promedio reúne mediciones realizadas entre el 13 de mayo y el 29 de julio y coloca al congresista muy por encima de Jay Collins, James Fishback y Paul Renner. Los resultados son:

Byron Donalds: 48,7%

Jay Collins: 11,2%

James Fishback: 8,8%

Paul Renner: 3,8%

El dato central es que, entre los candidatos incluidos en el promedio de RealClearPolling, ninguno de los rivales de Donalds supera el 12%.

Primarias de Florida 2026: Quantus Insights coloca a Donalds cerca del 50%

La encuesta de Quantus Insights, realizada entre el 27 y el 29 de julio sobre 635 votantes probables, confirma la tendencia registrada por el promedio general. Donalds alcanza cerca de la mitad de las preferencias y mantiene una diferencia de 34 puntos sobre Collins.

Los resultados de Quantus Insights son:

Byron Donalds: 50%

Jay Collins: 16%

James Fishback: 12%

Paul Renner: 4%

Encuesta de Florida: Byron Donalds supera por 31 puntos a Jay Collins entre votantes probables

El estudio de James Madison Institute, realizado entre el 20 y el 26 de julio de 2026 sobre 532 votantes probables, vuelve a mostrar a Donalds en el primer lugar. El congresista obtiene 49%, mientras que Collins llega al 18%. Renner y Fishback quedan bastante más atrás.

Los resultados de James Madison Institute son:

Byron Donalds: 49%

Jay Collins: 18%

Paul Renner: 8%

James Fishback: 4%

Bobby Williams: 3%

Otro candidato: 1%

Indecisos: 17%

Ventaja de Donalds sobre Collins: 31 puntos.

El relevamiento también permite observar que existe un grupo de votantes que todavía no tomó una decisión definitiva. El 17% de los votantes probables aparece como indeciso, aunque ese porcentaje no alcanza para alterar la ventaja actual de Donalds.

Primaria demócrata de Florida 2026: David Jolly lidera con 42% de indecisos en el sondeo de JMI

La competencia demócrata por la gobernación de Florida muestra una situación menos consolidada. Los datos proporcionados incluyen dos encuestas y ambas ubican a David Jolly en el primer lugar, aunque el volumen de votantes indecisos registrado por James Madison Institute es considerable.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

Según el estudio de James Madison Institute, realizado entre el 20 y el 26 de julio, los resultados de la primaria demócrata son:

David Jolly: 47% entre votantes probables

Dayna Foster: 4%

Thomas Fernandez: 4%

Evelyn Castillo-Bach: 3%

Stephann Norman: 0%

Indecisos: 42%

Por su parte, Change Research realizó su medición entre el 9 y el 11 de julio. Sus resultados son:

David Jolly: 42%

Dayna Foster: 11%

Thomas Fernandez: sin porcentaje informado

Ventaja de Jolly sobre Foster: 31 puntos

La diferencia entre ambas internas es significativa. Mientras Donalds aparece con niveles cercanos al 50% y una ventaja amplia dentro del Partido Republicano, Jolly lidera la primaria demócrata pero enfrenta un electorado con una proporción mucho mayor de indecisos.